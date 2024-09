Idee per Viaggiare apre alla Turchia, via al pacchetto Capodanno a Istanbul

La magia di Istanbul, le bellezze di Pamukale, il “castello di cotone”, ma anche il sito archeologico di Efeso e le rovine di Troia. E’ stato interamente dedicato alla Turchia l’evento organizzato da Idee per Viaggiare a Roma, in collaborazione con l’Ufficio Cultura e Informazioni dell’Ambasciata di Türkiye e la compagnia aerea Turkish Airlines.

L’incontro, che ha visto la partecipazione di numerosi operatori del settore turistico, ha offerto un’opportunità unica per scoprire questa affascinante destinazione, proposta sia come meta finale che come stop-over strategico per altre località. Roberto Morgi, responsabile dell’area per il t.o. romano, ha presentato la nuova programmazione illustrando i pacchetti viaggio, tra cui lo speciale Capodanno a Istanbul ( 5 giorni e 4 notti), città unica per la sua storia e cultura, compresi i lussuosi soggiorni in hotel a 5 stelle lungo il Bosforo. Il tour prevede partenze da Roma, Milano e Napoli con voli diretti Turkish Airlines, trasferimenti privati, guida locale in italiano e una cena di fine anno in un ristorante tipico della città.

Durante la serata, Riza Haluk Soner, direttore dell’Ufficio cultura e informazioni dell’Ambasciata turca ha condiviso alcuni dati significativi e le potenzialità del mercato offerte dal Paese. «Nel 2023 la Turchia ha accolto 50 milioni di visitatori internazionali, con oltre 600 mila arrivi dall’Italia, un incremento del 43,15% rispetto al 2022 – ha spiegato Soner – Le previsioni per il 2024 ci lasciano ben sperare e indicano un ulteriore aumento, con l’obiettivo di raggiungere 800 mila arrivi italiani».

La Turchia, crocevia tra Occidente e Oriente, offre attrazioni imperdibili come la Riviera turca, legata alla storia di Marco Antonio e Cleopatra, e la Cappadocia, famosa per le sue città sotterranee scolpite nella roccia. Inoltre, sono stati mostrati i nuovi scavi archeologici, come il progetto Tas Tepeler, che stanno rivelando tesori in sette diverse aree del Paese, offrendo ulteriori motivi per visitare questa straordinaria destinazione.

Turkish Airlines ha presentato le sue offerte, tra cui Crystal, la nuova business class della compagnia aerea e l’opzione di stopover gratuito di una notte a Istanbul per i viaggi con una coincidenza superiore a 20 ore. La compagnia aerea ha confermato la sua posizione come leader nel settore, assicurando i voli diretti verso la città turca da otto città italiane. Durante la serata gli ospiti hanno assistito a una performance dal vivo di Ebru Art, una forma d’arte tradizionale turca che utilizza la pittura sull’acqua. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di assistere a questa affascinante tecnica e, per alcuni, di sperimentarla in prima persona, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente. Non resta che aspettare il prossimo incontro per continuare a esplorare le meraviglie di questo straordinario Paese.