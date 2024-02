Idee per Viaggiare chiude un anno positivo e riparte con i pacchetti IdeeMix

Per Idee per Viaggiare il 2023 è stato un anno decisamente positivo.

Il t.o. specializzato in viaggi e pacchetti vacanze personalizzabili, guidato da Danilo Curzi, in foto, arriva all’appuntamento in fiera (pad.4 – E81) forte del raggiungimento degli obiettivi prefissati e con un incremento dei ricavi rispetto all’anno precedente.

«Guardiamo al 2024 con ottimismo – scrive in una nota l’operatore – consapevoli di aver compiuto step significativi in termini di crescita aziendale, e dell’acquisizione di due storici brand come Marcelletti e Chinasia by Idee per Viaggiare».

Attualmente, sono oltre 2mila le agenzie di viaggio in Italia che hanno scelto di collaborare costantemente con Idee per Viaggiare, con un leggera predominanza del posizionamento nel centro-sud.

Sul fronte prodotto, la fiera di Milano è l’occasione per porre l’attenzione degli addetti ai lavori su IdeeMix,una soluzione che offre un’ampia possibilità di combinazioni fra destinazioni (ad esempio fly&drive in Europa più soggiorno ai Caraibi), per far vivere differenti esperienze durante lo stesso viaggio, abbinando al relax la scoperta dei luoghi, per una fusione tra natura e cultura, tra shopping e mare.