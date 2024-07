Idee per Viaggiare, sempre più Dubai con il Voco Hotel

C’è sempre più feeling tra Idee per Viaggiare e Dubai: dopo oltre 25 anni di programmazioni viaggi, a riprova di un ingente investimento operativo che ha contribuito alla promozione della meta, l’operatore rafforza la sua vicinanza a questa destinazione con una partnership strategica per il 2025 con il Voco Dubai Hotel, un albergo a cinque stelle che innova l’eccellenza nell’hôtellerie emiratina.

Roberto Maccari, co-founder di Idee per Viaggiare, sottolinea: «In 25 anni abbiamo cementato una relazione importante e strategica con il Dipartimento del turismo di Dubai, con cui abbiamo studiato e rinnovato ogni anno le nostre attività promozionali congiunte sulla destinazione, condividendo obiettivi sempre più ambiziosi, implementando e aggiornando costantemente la nostra offerta. Oggi Dubai rientra fra le mete più visitate al mondo e il nostro lavoro si è trasformato nel segno della consulenza, per affinare proposte sempre più personalizzate. Ciò che rimane immutato è la volontà di garantire a ogni cliente qualità e massima attenzione. Collaboriamo con i migliori corrispondenti locali, che consideriamo quasi un’estensione di Idee per Viaggiare. Le agenzie di viaggi ci riconoscono questa specializzazione e presidiamo il mercato per mantenere la posizione di riferimento».

Sul fronte della distribuzione, il tour operator in collaborazione con il Dipartimento del turismo di Dubai, ha avviato diverse attività di promozione sul territorio che hanno convolto oltre 130 agenti di viaggi.

Relazioni consolidate e partnership strategiche concorrono a confermare il ruolo di riferimento dell’operatore per il comparto, come spiega la product manager Tiziana Spila: «Quanti conoscono la destinazione desiderano tornarci per scoprirne le novità, mentre i neofiti si affidano a noi perché garantiamo esperienze uniche, con un servizio di qualità curato nei minimi dettagli, dai trasferimenti alle esperienze e alle strutture proposte. Abbiamo stretto partnership per la commercializzazione in esclusiva sul mercato italiano di alcuni hotel indipendenti, come il Media One, dallo stile non convenzionale. La collaborazione con l’hotel è iniziata diversi anni fa ed è andata implementandosi di anno in anno, consentendo ai nostri clienti di poter fruire di benefit dedicati, tra i quali l’accesso gratuito a un noto beach club su The Palm Jumeirah».

«Nel 2023, Idee per Viaggiare e Media One – prosegue Spila – hanno organizzato i festeggiamenti del Capodanno per far vivere agli ospiti italiani un’esperienza indimenticabile, curando i dettagli del menu e del format del cenone presso il ristorante italiano Ciao Bella: la formula si è rivelata vincente e molto apprezzata, tanto che sarà replicata anche per il 2024. Rinnovata per quest’anno anche la partnership con il gruppo Kerzner, in particolare con Atlantis The Palm e The Royal. E ora il 2025 abbiamo già formalizzato un altro accordo unico con il Voco Dubai Hotel, un 5 stelle con vista scenografica su tutta la città, di fronte al Museo del Futuro».