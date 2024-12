Idee per Viaggiare sigla una partnership con Europ Assistance

Idee Per Viaggiare e Europ Assistance Italia insieme, dal 1° gennaio 2025, per garantire un’esperienza di viaggio sicura e tecnologicamente avanzata con le proposte del catalogo “2224, Idee per Viaggiare nel futuro“.

Il tour operator guidato da Danilo Curzi ha scelto, dunque, di siglare una partnership con Europ Assistance per un’offerta assicurativa All Risk, sia individuale che per i gruppi.

Europ Assistance metterà a disposizione Quick Assistance, la piattaforma per richiedere assistenza medica in modalità full digital, direttamente dal proprio smartphone. In caso di necessità, rispondendo a poche e semplici domande e geolocalizzando la propria posizione è possibile inviare una richiesta in tempo reale, utilizzando la connessione wifi senza costi aggiuntivi per essere ricontattati dalla centrale operativa. «Siamo abituati a pensare al di là di ciò che è dato, immaginando sia il viaggio di oggi che quello di domani, senza imporci limiti di spazio o tempo – spiega Danilo Curzi – Collaborare con Europ Assistance significa offrire ai nostri viaggiatori un supporto su misura che unisce innovazione e affidabilità. Trasformiamo ogni sogno di viaggio in un viaggio da sogno, aiutando a sentirsi sempre protetti e sereni».

«La nostra missione è prenderci cura delle persone con soluzioni semplici e immediate, per poter gestire qualsiasi tipo di imprevisto – sottolinea Fabio Carsenzuola, ceo di Europ Assistance Mediterranean & Latam Region – Siamo molto felici di iniziare il nuovo anno nel segno della collaborazione con Idee Per Viaggiare, un partner che condivide la nostra attenzione al cliente e che, come noi, guarda al futuro. Insieme, ci impegniamo a offrire esperienze di viaggio innovative e sicure, rispondendo alle esigenze dei viaggiatori di domani».

