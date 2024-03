Idee per Viaggiare, tre punti d’incontro per le adv a Bmt

Appuntamento a Bmt. Idee per Viaggiare è presente in tre postazioni diverse a Napoli: all’interno del villaggio Astoi Confindustria Viaggi (padiglione 5, stand 510); nel punto Chinasia by Idee per Viaggiare, presso lo stand dell’ufficio nazionale del Turismo cinese (padiglione 5, stand 5001); e al Priority Boarding Card (padiglione 5, stand 5007), un punto d’incontro dove gli agenti di viaggi potranno avere ogni informazione sulla piattaforma online semplificata per la gestione della biglietteria aerea del t.o.

«Con piacere partecipiamo all’edizione 2024 di Bmt, consolidando uno storico legame con Napoli e la manifestazione – spiega Danilo Curzi, ceo di Idee per Viaggiare – Si tratta di un appuntamento importante per incontrare gli agenti, grazie anche a un calendario favorevole che precede il picco delle vendite della stagione estiva, oltre alla possibilità di parlare con agenzie che provengono da aree sempre più estese rispetto al centro-sud».

A Bmt il t.o. porta la linea la linea IdeeMix, che propone tante nuove e diverse possibilità di viaggio, collegando destinazioni geograficamente distanti e intrecciando esperienze di culture lontane. Una programmazione che si presta anche al segmento dei viaggi di nozze, con proposte viaggio tailor made dedicate alla luna di miele dei neosposi.

Riguardo alla prossima stagione estiva, il ceo sottolinea che «richieste e prenotazioni relative alla prossima estate guardano in modo particolare a Oriente: ad esempio per il Giappone abbiamo già alcune partenze sold-out. Anche Thailandia, Indonesia e Cina si confermano di appeal, riscontrando grande interesse da parte dei viaggiatori. Sottolineiamo, inoltre, le proposte dedicate allo SriLanka, che abbiniamo al soggiorno mare alle Maldive. Oltre queste destinazioni, rimangono i grandi classici degli Stati Uniti, tra le mete più ambite da visitare anche in estate».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Idee per Viaggiare