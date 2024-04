Ihg, mega accordo con Novum per oltre 100 hotel in Germania

Ihg Hotels & Resorts e Novum Hospitality (operatore alberghiero privato tedesco guidato da David Etmenan) annunciano un accordo a lungo termine che raddoppierà la presenza di Ihg in Germania, portandola a più di 200 hotel in quasi 100 città, grazie a una collaborazione con il marchio Holiday Inn – the niu e al debutto in Europa dei brand di Ihg, Garner e Candlewood Suites.

Si prevede che tra il 2024 e il 2028 entreranno a far parte del sistema di Ihg fino a 108 nuove aperture di Novum Hospitality (15.334 camere) e 11 hotel in fase di sviluppo (2.369 camere). La conversione delle strutture al sistema di Ihg avverrà per fasi, a partire dal 2024, e la maggior parte vedrà il suo sviluppo nei prossimi 24 mesi.

Tutto questo aumenterà le dimensioni del sistema globale di Ihg fino all’1,9% nei prossimi anni.

Grazie alla collaborazione tra Holiday Inn e The Niu, marchio di Novum Hospitality, saranno 52 gli hotel aperti e in fase di sviluppo che si uniranno a Ihg. Questo permetterà di combinare la presenza sul territorio nazionale di the niu con il riconoscimento su scala globale di Holiday Inn.

I brand di Novum Hospitality, ovvero Yggotel, Select e Novum con 56 hotel aperti e in fase di sviluppo, si convertiranno nel nuovo marchio di conversione di fascia media di Ihg, Garner, mentre Living the City con 11 hotel aperti e in fase di sviluppo, confluirà nel marchio Ihg di fascia media Candlewood Suites.

In base all’accordo, Ihg riceverà i diritti di franchising dopo la conversione graduale delle proprietà esistenti e sull’apertura degli hotel in fase di sviluppo.

L’accordo ha una durata di 30 anni, con una opzione di rinnovo per un periodo ulteriore.

Elie Maalouf, chief executive officer di Ihg Hotels & Resorts, ha dichiarato: «Siamo entusiasti di collaborare con un gruppo così rispettato come Novum Hospitality e di raddoppiare la presenza di Ihg in Germania, uno dei mercati alberghieri più grandi d’Europa e una priorità di crescita per la nostra attività. Questo accordo crea una forte piattaforma tedesca domestica per aumentare la domanda e la consapevolezza del marchio, nonché catturare una quota maggiore dei milioni di viaggi effettuati ogni anno in Europa e oltre. Siamo entusiasti di portare sul mercato un’esperienza moderna, audace e dinamica con la collaborazione Holiday Inn – the niu, che abbina il nostro marchio Holiday Inn, famoso in tutto il mondo, a un marchio locale di alta qualità che dispone di un’eccellente proprietà, in gran parte di recente costruzione. Allo stesso modo, portare Garner in Europa, in un mercato critico come quello tedesco, segna un momento importante, così come portare Candlewood Suites al di fuori degli Stati Uniti per la prima volta».

La foto pubblicata, che ritrae da sinistra David Etmenan e Elie Maalouf, i rispettivi ceo di Novum e Ihg, è stata inviata dall’ufficio stampa di Ihg