Ihg porta il brand Kimpton in Repubblica Dominicana

Hamburger alla carbonara: la ricetta del panino “transatlantico” L’America incontra l’Italia nel segno del food. Accade a Roma Termini, dove è possibile gustare il nuovo panino “Roma Amor”, incrocio tra il celebre hamburger a stelle e strisce, l’imbattibile... The post Hamburger alla carbonara: la ricetta del panino “transatlantico” first appeared on ViaggiOff.

In Arabia Saudita il primo parco a tema Dragon Ball del mondo I fan di manga e anime giapponesi e soprattutto di Son Goku e compagni sono avvisati: arriverà il primo parco al mondo a tema Dragon Ball e sarà in Arabia... The post In Arabia Saudita il primo parco a tema Dragon Ball del mondo first appeared on ViaggiOff.

In Friuli Venezia Giulia torna il Festival delle dimore storiche Le dimore storiche del Friuli Venezia Giulia aprono le proprie porte nel weekend di fine aprile per ospitare oltre 40 eventi tra concerti, degustazioni, spettacoli teatrali, conferenze e visite guidate.... The post In Friuli Venezia Giulia torna il Festival delle dimore storiche first appeared on ViaggiOff.