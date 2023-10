Il BizTravel compie vent’anni: appuntamento il 23 novembre a Milano

Iscrizioni aperte per l’edizione 2023 del BizTravel Forum, l’evento organizzato dal Gruppo Uvet diventato negli anni un punto di riferimento per la business travel community italiana. Quest’anno la kermesse festeggia la sua ventesima edizione, confermando il format ibrido che permette di seguire i lavori sia in presenza che in diretta streaming.

Il Biz di Milano si terrà giovedì 23 novembre all’Hotel Melià, alla presenza di circa 400 partecipanti selezionati fra travel manager, mobility manager e responsabili aziendali delle più importanti aziende italiane e multinazionali. L’evento in presenza è riservato a clienti, partner e agenzie del Gruppo Uvet oltre ai giornalisti.

Il titolo della giornata di lavori è “Deus ex machina”: un’analisi e un racconto, attraverso le esperienze e i progetti dei principali operatori del settore, di come le sfide per le aziende e per gli operatori italiani del travel siano molte e ancora in divenire. Per la parte in streaming, l’iscrizione è sempre gratuita ed è sufficiente compilare il form sul sito web biztravelforum.it.

Il forum d’apertura del BizTravel Forum 2023 si aprirà con la relazione presentata da The European House – Ambrosetti, ricerca che fornirà un’analisi sull’andamento dell’economia e della finanza legata agli avvenimenti degli ultimi anni, nonché previsioni sull’andamento del Pil per il2024 grazie alla stretta correlazione tra economia e viaggi d’affari.

Nicola Porro, giornalista Mediaset, sarà anche per questa edizione il moderatore del forum d’apertura, che vedrà oltre alla partecipazione dell’organizzatore Luca Patanè, presidente del Gruppo Uvet, anche la presenza di Valerio De Molli, managing partner & amministratore delegato The European House – Ambrosetti, Sandro Gargiulo, head of account management Southern Europa Travelport, Pietro Diamantini, direttore business alta velocità Trenitalia, Andrea Benassi, general manager Ita Airways.

A completare il programma della manifestazione, altri tre forum dedicati alla digitalizzazione, all’intelligenza artificiale e alla sostenibilità nel settore del turismo e all’equilibrio tra vita quotidiana e lavoro per i traveller aziendali.