Il brand upper upscale Radisson Red debutta a Berlino

Design innovativo e atmosfera confortevole per il nuovissimo Radisson Red Berlin Kudamm, primo hotel della catena Radisson Red in Germania, inaugurato recentemente. Situato a pochi passi da Kurfürstendamm, una delle vie dello shopping più famose di Berlino, l’hotel offre un’esperienza di soggiorno moderna. Un design contemporaneo ed elegante, con interni caratterizzati da una forte presenza artistica e decorativa. I materiali utilizzati, come legno, acciaio, pietra, velluto e altri tessuti morbidi, sono combinati in una varietà di colori e motivi per creare un’atmosfera eclettica, invitante e fresca negli spazi comuni.

Le 133 camere dell’hotel sono progettate in tonalità tenui con accenti di rosso e nero, creando un ambiente accogliente ma elegante che invita gli ospiti a rilassarsi. Le camere includono singole confortevoli per i viaggiatori solitari, camere standard con vista sulla strada, camere superior con vista sul giardino e suite junior con un divano letto per un massimo di tre ospiti. Sono dotate di macchine per il caffè, porte Usb-C per caricare i dispositivi, steamer, tv con funzionalità di streaming, docce rain shower nei bagni e accappatoi morbidi nelle categorie superiori. La connessione wifi è gratuita in tutto l’hotel.

Il “Signature Bar” dell’hotel offre un’esperienza dinamica dal giorno alla notte. Durante il giorno, gli ospiti possono gustare una varietà di piatti deliziosi, caffè e bevande in un’atmosfera rilassata, con il vantaggio aggiuntivo di uno spazio di coworking. La sera, il bar si trasforma in un luogo vivace con dj e un ampio menu di drink, tra cui cocktail signature come il Red Temptation. Il bar si estende su una terrazza giardino, offrendo spazi per rilassarsi e divertirsi, con amache, calcio balilla e barbecue il venerdì e il sabato durante i caldi mesi estivi.

Il ristorante della colazione, con accesso diretto al giardino, offre un luogo versatile per qualsiasi occasione ed evento. Per completare l’offerta dell’hotel, la sala fitness è perfetta per mantenere una routine di allenamento durante il viaggio, mentre il chiosco della lobby offre una selezione di snack e bevande, ideali per gli ospiti che vogliono fare una pausa prima di esplorare la vibrante città.