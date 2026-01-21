Il camper conquista gli italiani: +10% di nuove immatricolazioni

Il 2025 è stato un anno positivo per il mondo del camper, in Italia. Secondo i dati elaborati da Apc, Associazione produttori caravan e camper, l’anno solare 2025 ha registrato un aumento delle immatricolazioni di camper nuovi del 10,56% rispetto al 2024, a cui si aggiunge una crescita del 6,05% nei cambi di proprietà di camper usati.

In termini assoluti, nel 2025 sono stati acquistati in Italia più di 44.000 camper, tra nuovo e usato, un dato che testimonia il grande e crescente interesse del pubblico italiano verso un mezzo che rappresenta uno strumento di alta gamma per il tempo libero.

«Osserviamo con soddisfazione l’entusiasmo di italiani ed europei per il camper. Anche il noleggio sta andando bene, non solo in estate, ma tutto l’anno: un segnale davvero positivo che conferma l’interesse di un nuovo pubblico per il camper. Siamo quindi cautamente ottimisti per il futuro», ha commentato Simone Niccolai, presidente di Apc.

IL SALONE DEL CAMPER

Il crescente interesse degli italiani è confermato anche dal successo del Salone del Camper, che si svolge ogni anno a settembre presso Fiere di Parma, di cui Apc è co-organizzatore. Nel 2025, la manifestazione ha registrato oltre 107.000 presenze, confermandosi la seconda fiera di settore in Europa per numero di visitatori.

UN’ECCELLENZA INDUSTRIALE

Dal punto di vista industriale, l’Italia si posiziona come terzo produttore di camper in Europa, dopo Germania e Francia, ed esporta oltre l’80% della produzione, principalmente verso Germania, Francia e Regno Unito. Un risultato che conferma il grande apprezzamento del prodotto italiano da parte dei camperisti europei. Accanto ai produttori, si è sviluppata anche una filiera di componentistica altamente specializzata, che rifornisce non solo i costruttori italiani, ma anche quelli europei.

IL TURISMO IN CAMPER FA BENE AI TERRITORI

Cresce anche l’attenzione delle istituzioni verso il turismo itinerante. Nel 2025, un bando del ministero del turismo ha destinato oltre 24 milioni di euro a 169 comuni italiani per la creazione e la riqualificazione di aree di sosta camper. A questo, si affiancano numerosi bandi regionali, tra cui quelli di Piemonte e Toscana, dedicati allo sviluppo di nuove infrastrutture per il turismo in camper.

Un segnale chiaro di come si stia iniziando a comprendere che il turismo itinerante genera valore economico diffuso. Secondo un’indagine della rivista tedesca Promobil, un equipaggio di due persone in camper spende oltre 1.100 euro a settimana nei territori visitati.

