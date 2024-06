Il film lo conosciamo bene, andiamo incontro a un’altra estate che potrebbe riproporre gli stessi rischi, ma i cittadini sono consapevoli dei propri diritti? «Poco. Parlo con cognizione di causa, perché la nostra azienda è la prima per assistenza passeggeri: in base ai dati dello scorso marzo, 700.000 viaggiatori, che ne avevano diritto, non hanno mai inoltrato legittima richiesta di rimborso. Il nostro compito è stabilire se ci siano responsabilità del vettore, grazie al nostro sistema brevettato».

IL PARADOSSO DEI PREZZI

Inutile girarci intorno, però: anche quest’anno è il caro voli la vera incognita dell’estate aerea. «Pesa tantissimo e non da oggi – ammette Felice D’Angelo – Con il costo della vita sempre più alto ci può anche stare che gli italiani decidano di fare scelte diverse per le vacanze, optando per una meta più vicina. Di certo chi, all’interno dei vettori, promuove queste politiche non mi pare che sia sintonizzato sulla stessa lunghezza d’onda della società, anzi acuisce una distanza profonda dal punto di vista sociale ed economico. So che quest’estate le low cost punteranno su Tirana: ecco, fossi il titolare di un vettore con 20 aeromobili, pur di metterli in funzione abbasserei il costo. Ma non mi pare sia aria».

LOW SERVICE, ALTRO CHE LOW COST

Low cost, la lingua batte dove il dente duole. Ma poi ha ancora senso parlare di compagnie “low cost” a tutto tondo? Parola a Franco Gattinoni, presidente di Fto, la Federazione turismo organizzato che fa capo a Confcommercio: «Assolutamente no, va detto in maniera chiara. Cambiano le strategie di marketing e di comunicazione, ma di fatto molte compagnie aeree, fortunatamente non tutte, sono orientate verso servizi “low’’ e prezzi “high’’. Chiamiamole allora compagnie “low service”».

Non c’è allora il pericolo che si finisca per portare all’esasperazione i clienti? «Sicuramente si sta facendo di tutto per complicare la vita dei passeggeri: controlli di sicurezza spesso fastidiosi e inutili, anche se alcuni aeroporti stanno lavorando per migliorarli e velocizzarli. Prezzi alti, disservizi con poca o nessuna assistenza ai passeggeri: su questo punto i vettori low cost vincono alla grande».