Il capodanno di Mappamondo in Perù, Brasile e Argentina

Pronti i nuovi tour di Capodanno di Mappamondo che porteranno i viaggiatori a festeggiare la fine del 2024 in Perù, Brasile e Argentina.

Per il Perù il tour di 11 giorni, con guide italiane, prevede la partenza il 26 dicembre da Roma e Milano, con possibilità di avvicinamento da Venezia. Il viaggio partirà da Lima e racchiude tutti i grandi classici del Paese: la Città Bianca di Arequipa, il famoso Lago Titicaca, le saline di Maras, la città di Cusco e la magica Machu Picchu. Il tour darà anche spazio alla natura con sosta nella Valle del Colca, per ammirare i terrazzamenti precolombiani e il maestoso condor in volo, e nelle isole galleggianti sul Lago Titicaca. Nella seconda metà del viaggio si passerà la Cordigliera delle Ande in bus verso Cusco, visitando Pucarà, altri siti fino alla leggendaria Machu Picchu.

Il Capodanno in Brasile prevede la partenza il 27 dicembre da Roma per un tour di 11 giorni con guide in italiano. Sarà un viaggio tra spiaggia e natura, si passerà dalle imponenti cascate di Iguaçù al confine tra Brasile e Argentina, a Rio De Janeiro, alle spiagge iconiche di Ipanema e Copacabana, tappa immancabile la visita a Corcovado con il Cristo Redentore e alla parte storica di Rio, poi via verso Salvador de Bahia dove si arriva con un veloce voli interno per visitare il Pelourinho, Patrimonio Unesco, e la Città Bassa con spettacolo e una cena tipica. Fiore all’occhiello del tour la chiusura a Praia do Forte, per scoprire il progetto Tamar dedicato alla conservazione delle tartarughe marine.

Infine, due sono i tour proposti dal t.o. romano, uno di 15 giorni e uno di 13, per l’Argentina, con partenze da Roma e possibilità di avvicinamento da altri aeroporti, il 22 dicembre, sempre con guida italiana. Argentina Classica e Il Gran Tour faranno scoprire le meraviglie della terra al confine con il Brasile; si partirà dalla capitale Buenos Aires per dirigersi verso il Perito Moreno, fino alle cascate di Iguazu; nel Gran Tour, la proposta è più classica e meno avventurosa. Il Capodanno sarà comunque scandito per tutti dal ritmo sensuale del tango.