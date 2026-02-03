Il cineturismo a Bit Milano: quando il successo dipende da un ciak

Il desiderio di visitare un luogo nasce sempre più dalla scena di un film, piuttosto che da una brochure. È per questo che si parla sempre di più di cineturismo. Che oggi non è più solo “cine”: le scelte vengono infatti plasmate anche da piattaforme streaming e contenuti multimediali sui social.

Un cambio di prospettiva a cui la Bit 2026, in programma alla Fiera di Milano dal 10 al 12 febbraio, darà risalto nel palinsesto del Travel Makers Fest, anima di contenuti e relazioni della manifestazione.

Il ruolo delle produzioni audiovisive e dei volti noti nella costruzione dell’immagine delle destinazioni sarà al centro dell’incontro Celebrity marketing: il potere delle storie e dei volti noti nel costruire l’immagine di una destinazione, in programma mercoledì 11 febbraio, dalle 13:15 alle 14, al Main Stage II (Padiglione 11).

Nel solco del cineturismo come leva strategica si inserisce anche La potenza del cinema nella narrazione dei territori, che mette al centro il ruolo delle immagini nel trasformare paesaggi, città e borghi italiani in luoghi del desiderio per il pubblico internazionale. Sul Main Stage 2 del Padiglione 11, il confronto esplora come cinema e serie televisive diventino marketing territoriale.

A completare il quadro, due ulteriori appuntamenti che esplorano le ricadute più operative e internazionali. Mercoledì 11 febbraio, Ciak, SiViaggia! Il set-jetting, nuova fonte di ispirazione per la scelta della destinazione guarda al fenomeno dal punto di vista degli addetti ai lavori del turismo, analizzandolo come fattore da valorizzare per le decisioni di viaggio.

Giovedì 12, Luoghi del cinema e delle serie TV che fanno viaggiare nel mondo coinvolgerà enti del turismo esteri per raccontare come l’immaginario audiovisivo contribuisca a costruire l’attrattività delle destinazioni internazionali.

Accanto al cinema e alle piattaforme, la Bit 2026 dedica spazio anche ai nuovi narratori del racconto di viaggio. Mercoledì 11 febbraio, dalle 12:15 alle 13, alla Travel Expert Arena (Padiglione 9), l’incontro Raccontare il viaggio, valorizzare le destinazioni. Il ruolo dei content creator nel turismo di oggi metterà a fuoco l’evoluzione dell’influencer marketing come strumento capace di generare valore reale per territori, servizi e comunità.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa della Bit 2026