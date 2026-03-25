Il Colere 1600 by Cloud 7 Hotels apre sulle Alpi Orobie

L’spitalità delle Alpi Orobie si arricchisce di una una struttura aperta all’interno del Parco, a 1.600 metri di altitudine. È il Colere 1600 by Cloud 7 Hotels, del Gruppo Kerten Hospitality, struttura di design, immersa nella natura a solo un’ora e mezza da Milano.

Colere 1600 by Cloud 7 Hotels è parte del comprensorio sciistico ed è accessibile tramite cabinovia: qui gli ospiti possono sciare anche dopo la chiusura delle piste grazie alla cabinovia in funzione fino alle 23:00.

Il progetto, a opera dello studio milanese P2A Design, è il risultato di una ristrutturazione radicale che coinvolge 2.800 mq, utilizzando materiali naturali come pietra orobica, larice e rovere per creare spazi luminosi e accoglienti. Per gli interni: legno, acciaio satinato e colori naturali creano un ambiente accogliente e raffinato e contemporaneo.

Due camini scultorei in acciaio nero dominano lounge e ristorante, mentre soluzioni acustiche integrate garantiscono comfort anche negli spazi più ampi.

La struttura dispone di 28 camere, suddivise in superior, deluxe, junior suite, family e suite, arredate con dettagli in rovere e verde profondo che richiamano la bellezza della natura circostante. La Spa panoramica offre una vista suggestiva sulla Presolana, con sauna, piscina riscaldata, docce emozionali e cabine per trattamenti benessere. Presente anche una sala conferenze multifunzionale che si affaccia su una terrazza per attività all’aperto in ogni stagione.

L’hotel ha un ristorante à la carte, Plan del Sole, aperto anche agli esterni, che propone una cucina ispirata alla tradizione locale, un’ area self service Barbarossa, ideale per un servizio rapido durante le giornate sulle piste e il Bar Presolana, punto d’incontro per una pausa caffè o un drink con vista sulle montagne.

Ricavato da un gatto delle nevi e attivo solo nei fine settimana, infine, il Food Truck offre una selezione di piatti informali da gustare all’aperto.

L’arte rappresenta un fil rouge dell’esperienza Cloud 7 Hotels. Anche Colere 1600 – come già Cloud 7 Hotel Roma – ospita lavori di Alessandro Vinci, Agathe Rogier, Patricia Faure, Niklas Koppitsch, Carla Brown. Alle opere di artisti noti sulla scena italiana e internazionale, inoltre, si affiancano composizioni fotografiche di autori locali e poster vintage olimpici.

Giacomo Nicolodi, Group marketing & communications director di Kerten Hospitality, ha commentato: «Dopo Cloud 7 Hotel Roma, inaugurato a inizio 2025, oggi siamo entusiasti di portare un nuovo standard di accoglienza e di design in un contesto affascinante come Colere, contribuendo al rilancio di questa località. Colere 1600 by Cloud 7 Hotels rappresenta un passo significativo nel nostro impegno per trasformare le destinazioni attraverso esperienze uniche, in linea con la missione del brand, che promuove spazi dinamici e confortevoli, ridefinendo il concetto di hospitality moderna. Il progetto di espansione prevede altre aperture nel 2026 in Italia, Francia, Marocco e Kuwait».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Gruppo Kerten Hospitality