Il Constance Halaveli Maldives ammoderna le sue 57 water villas

Constance Hotels & Resorts ha presentato il nuovo concept delle sue water villas al Constance Halaveli Maldives, firmato dai rinomati architetti Marc Hertrich e Nicolas Adnet. Immerso nell’atollo di Ari Nord e raggiungibile in soli 25 minuti di idrovolante da Malé, il resort è un cinque stelle affiliato a The Leading Hotels of the World.

Con questo progetto, la struttura inaugura una nuova visione stilistica per le sue 57 water villas. Sospese sopra una laguna dalle acque cristalline, queste iconiche sistemazioni si distinguono per un’estetica luminosa e sofisticata, caratterizzata da linee architettoniche pulite, materiali naturali e una palette chiara e avvolgente. Questo nuovo concept consolida ulteriormente il posizionamento del resort come destinazione di lusso intima ed esclusiva.

Constance Halaveli Maldives è un’isola privata alle Maldive, con pontili su palafitte che si snodano tra acque turchesi. Tutte le water villas dispongono di piscina privata, tra cui spicca la Presidential Villa di 700 metri quadrati.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Constance Hotels & Resorts