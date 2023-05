Il Diamante punta forte sull’Islanda, boom di richieste

Il Diamante punta sull’Islanda, una delle destinazioni più visitate al mondo negli ultimi tre anni. Tra le pochissime mete aperte al turismo nel corso dell’emergenza sanitaria, il Paese non perde il suo fascino e continua a conquistare l’interesse dei viaggiatori.

Il Tour Operator, che ha aperto le vendite sull’Islanda a ottobre 2022, nei primi 5 mesi dell’esercizio ha superato i fatturati dello scorso anno e prevede di mantenere queste performance sull’autunno e inverno, avendo prenotazioni già elevate per i ponti di Ognissanti e le festività di fine anno.

Tra le proposte più gettonate dalla clientela si conferma l’itinerario ‘Panorami Islandesi’ con voli diretti da Milano e Roma e possibilità di collegamento da tutta Italia. Buon riscontro anche per la proposta più prestigiosa ‘Natura Potente’ e, grazie alla presenza di collegamenti aerei favorevoli e frequenti, sono in consistente aumento le richieste per estensioni in Groenlandia e Isole Faroe, dove la natura è più selvaggia.

I viaggi di gruppo in italiano continuano a rappresentare la quota di vendita più elevata, grazie alla presenza di tour leader altamente specializzati che consentono di comprendere al meglio il territorio e i suoi abitanti. Inoltre, gli itinerari di gruppo beneficiano di un contenimento dei costi e dell’ottimizzazione di tutte le fasi d’organizzazione di viaggio. I fly & drive individuali restano invece consigliati e richiesti da chi dispone di almeno due settimane e quindi di tempi più lunghi per sostare e godersi appieno la natura potente dell’Islanda.

L’elevata domanda di viaggi in Islanda e il lavoro di molto accurato svolto dalle agenzie di viaggi nei confronti della clientela, ha favorito l’advance booking, con prenotazioni che si attestano ad almeno tre mesi-data partenza.

«L’Islanda per Il Diamante segue un trend di crescita estremamente positivo spiega Lara Chinotti, product manager Scandinavia, Islanda, Artico – raggiungendo, da gennaio a oggi, numeri nettamente superiori al 2019 e al 2022, anno già eccezionale per i fatturati registrati. Il successo de Il Diamante sulla destinazione lo si deve principalmente agli sforzi economici intrapresi che ci hanno spinto a incrementare nettamente gli impegni, confermando centinaia di posti di volo. Un rischio ponderato, dati alla mano, che ci ha consentito di confermare tutti i tour programmati e addirittura di inserirne di nuovi per accogliere la forte domanda»