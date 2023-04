Il Fam Trip di Mappamondo alla scoperta di Dubai e Abu Dhabi

Un Educational alla scoperta di Dubai e Abu Dhabi. Si è concluso il Fam Trip di Mappamondo in collaborazione con Emirates, Dubai Tourism e Arabian Adventure, al quale ha preso parte, dal 20 al 25 marzo, un gruppo di agenti selezionati del Network Robintur e Gattinoni, per scoprire gli Emirati Arabi. Obiettivo dell’attività di formazione è far vivere direttamente in destinazione i prodotti e le novità dei servizi esclusivi offerti dall’operatore, leader sugli Emirati da quasi trent’anni.

Durante il programma di viaggio, gli agenti – accompagnati da Giorgia Carosi, responsabile booking Roma, Mariano Zanchetta, sales per la regione veneto, e Marco Bianchi, senior sales executive di Emirates – hanno vissuto l’esperienza così come l’operatore da sempre la propone ai propri clienti, ovvero, con un pacchetto ricco di molti plus esclusivi e dedicati ai soli clienti Mappamondo.

Il gruppo ha visitato alcune strutture ricettive scelte e commercializzate da Mappamondo, oltre a escursioni, relax ed esperienze uniche, quali l’Emirates Training College, per toccare con mano tutti gli aspetti di questa destinazione, anche in vista del prossimo Capodanno.

«Dubai – spiega Andrea Mele, ceo Mappamondo – è da sempre una delle nostre destinazioni di punta. La consolidata collaborazione con Emirates e l’Ente del Turismo ci vede affiancati da diversi anni con l’obiettivo di promuovere la destinazione sia come vero e proprio viaggio inclusivo di molti servizi ed esperienze, sia come stop over per vacanze in tutte le principali destinazioni dell’Oceano Indiano e del Sud est Asiatico».