Il fascino discreto della Sassonia, sempre più apprezzata dagli italiani

Metti una sera a Milano con la Sassonia. Nell’atmosfera di cultura industriale e birre artigianali del nuovo social hub Edit in zona Scalo Farini riecheggia il fascino dei distretti urbani di Lipsia, caratterizzati da ampi edifici industriali, oggi restaurati e luoghi di tendenza. Di Chemnitz, la città a sfondo modernista che sarà nel 2025 Capitale Europea della Cultura in Germania. Soprattutto del capoluogo Dresda, la città più visitata e segnalata dal New York Times tra le mete 2024.

«Il mercato italiano è lontano dai top europei di Polonia, Olanda, Austria e Svizzera, ma è in risalita, soprattutto in estate: i risultati sono vicini al 2019 e segnano già un + 12% sul 2022 con i 51.500 pernottamenti registrati da gennaio a novembre scorso – annuncia Chiara Gasparini, marketing manager responsabile Italia della promozione di Sassonia Turismo – Il collegamento aereo non è diretto, passa soprattutto via Monaco, ma anche via Praga, che un treno collega a Dresda, la “Firenze sull’Elba”, distante solo 120 km».

La prima destinazione in Germania per turismo culturale, forte di 1000 anni di storia e 4000 siti, è piccola: ci sono circa 200 km tra nord e sud, e tra est e ovest, ma, specialmente quest’anno, è ricca di eventi, collezioni di pregio, festival musicali, come il Bachfest e il Mendelssohn Festival a Lipsia, la città più grande, metropoli dinamica che ospiterà Uefa 2024, gli Europei di calcio, con Italia-Croazia in programma il 24 giugno, live stream ed eventi anche per le famiglie.

Il focus speciale 2024 è l’anniversario dei 250 anni di Caspar David Friedrich, il più famoso dei pittori romantici tedeschi. In programma a Dresda la mostra al Kupferstich-Kabinett del Palazzo Reale, dal 24 agosto al 17 novembre, e all’Albertinum, dal 24 agosto al 5 gennaio 2025, con l’esposizione, tra gli altri, del famoso dipinto Il Viandante sul mare di nebbia, una delle opere più rappresentative della pittura romantica ottocentesca, conservato alla Hamburger Kunsthalle di Amburgo.

Il corollario di manifestazioni nella città barocca e nei suoi dintorni green prevede passeggiate, tour in bicicletta e corsi di pittura con artisti locali in mezzo alla natura lungo la via ciclabile dell’Elba, crociere in battello a vapore, escursioni a Malerweg, il Sentiero dei Pittori Romantici, sulla strada del vino, in Svizzera Sassone e ai Monti Zittau. Luoghi di ispirazione artistica e di esperienza naturalistica, che nelle 7 regioni della Sassonia sono tutte destinazioni di vacanza, anche per itinerari dalle grandi città ai piccoli borghi più a est della Germania, ai siti minerari e di cultura manifatturiera. Poi, in giardini, castelli e fortezze, come il castello e parco di Pillnitz, il castello e parco di Moritzburg Zwinger di Dresda, il giardino di Grosssedlitz e i castelli di Albrechtsburg e di Hartenfels, ricchi di storia. Senza dimenticare i beni Patrimonio mondiale dell’Unesco Muskauer Park / Park Mużakowski, nella piccola città di Bad Muskau, e la regione mineraria monti metalliferi/Krušnohoří.

Infine, circa 100 i progetti per la rinascita culturale, sociale e urbana della regione di Chemnitz, sia nella Capitale Europea della Cultura 2025, terza città più grande della destinazione, mecca dell’Espressionismo tedesco e del patrimonio di cultura industriale, sia negli altri 38 comuni della Sassonia centrale.