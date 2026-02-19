Il Fondo Elliott acquisisce il 10% di Norwegian Cruise Line
Importante acquisizione di una partecipazione del 10% di Norwegian Cruise Line da parte del fondo attivista Elliott Investment Management, avviando una nuova campagna attivista per spingere a un cambio di direzione nel Gruppo.
Questa quota, infatti, conferisce a Elliott un consistente potere di influenza, pur senza avere il controllo dell’azionariato. Ad oggi il Fondo gestisce in totale oltre 79 miliardi di dollari ed è noto per strategie attiviste volte a migliorare il valore per gli azionisti.
In una nota inviata agli azionisti i vertici del Fondo Elliott hanno confermato la volontà di avviare un nuovo piano industriale per la compagnia crocieristica, finalizzato all’ottimizzazione dell’esperienza del cliente e al miglioramento delle performance finanziarie.