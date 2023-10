Il glory day di Idee per Viaggiare: 107 milioni di ricavi

Stagione di gloria per Idee per Viaggiare. Il tour operator romano – reduce dalla recente elezione del suo ceo Danilo Curzi a “Personaggio dell’Anno” di Ttg e dal colossale Unconvention World Tour – chiude con orgoglio il bilancio 2022-2023 con 107 milioni di euro di ricavi e rinnova la programmazione portando nelle agenzie cataloghi che sono veri table book, arricchiti da una serie di novità di prodotto decisamente innovative.

Frutto di visione e coraggio che sono un po’ la cifra che contraddistingue il tour operator romano: è IdeeMix, ovvero viaggi che sono combinazioni assolutamente inedite fra destinazioni, matching in alcuni casi dirompenti come per esempio Islanda e Caraibi, Castelli della Loira e Reunion, Perù in abbinata con la Polinesia o con Aruba, Giappone e Maldive o Thailandia. Proposte che ottimizzano tempo, spostamenti e costi, garantendo la scoperta di più paesi in un’unica vacanza.

«Il concetto è di unire due o più destinazioni per crearne una nuova – spiega Curzi – L’idea è nata dal fatto che abbiamo un ventaglio di combinazioni che è incredibile per quello che ci offrono i partner, a partire dai vettori, quindi l’idea di poter curare sartorialmente determinati prodotti ci ha aperto un po’ la fantasia. Abbiamo ripreso il vecchio concetto delle combinate, adattandolo alla nostra tipologia di clientela, medio-alto spendente, che ha circa due settimane a disposizione. Da un lato abbiamo voluto stuzzicare l’agente di viaggi nel proporre qualcosa di unico, di diverso. Poi c’è anche l’aspetto commerciale: c’è poca possibilità di sovrapposizione con i competitor perché sono delle unicità. È un prodotto completo, molto vario».

Una ricca selezione di viaggi itineranti, individuali e di gruppo, privati e fly and drive, è poi racchiusa nel nuovo catalogo Idee On Tour, «che risponde all’evoluzione della domanda dei viaggiatori, che sempre più chiedono esperienze non stereotipate» e comprende anche proposte verso la Cina, frutto della recente acquisizione del brand Chinasia.

Mentre la specializzazione di Marcelletti su Centro e Sudamerica è alla base di Marcelletti by Idee per Viaggiare, ricco di suggerimenti e chicche per scoprire i tesori del Messico e i colori del Perù, le grandi altitudini del Cile e della Bolivia, la varietà di Argentina, Ecuador e Colombia, le curiosità delle Galápagos e di Rapa Nui.

L’esclusiva alle Maldive

Idee per Viaggiare ha puntato sulle Maldive per la sua prima esclusiva. Si tratta del resort 5 stelle Sun Siyam Iru Veli, nell’atollo di Dhaalu, che sarà commercializzato attraverso le agenzie della rete a partire dal 1° novembre prossimo, con promozioni estremamente allettanti per prenotazioni effettuate entro il 30 novembre.

Il resort dispone di 125 sistemazioni in totale, di cui 68 beach villa e residence e 57 over water, tutte con piscina privata. È proposto con formula Premium All Inclusive che, oltre a pasti e bevande, comprende anche esperienze, come l’accesso alla lounge in arrivo in aeroporto, alcune escursioni, crediti da utilizzare nella Spa e nel centro diving, attrezzatura per snorkeling e sport acquatici. «Sulle Maldive, dove siamo leader da una decina d’anni, era arrivato il momento per Idee per Viaggiare di avere un’identità sua – dichiara Curzi – Era da prima della pandemia che cercavamo una struttura che rispecchiasse il nostro interesse a mantenere alto il nome su quella destinazione. L’accordo prevede un’esclusiva per il mercato italiano della durata di tre anni, che potremo rinnovare, e nel tempo andremo a personalizzare quest’isola con la nostra impronta».

Obiettivi di bilancio centrati

Con ricavi per 107 milioni di euro (+11% rispetto all’esercizio precedente), Idee per Viaggiare chiude l’anno finanziario centrando l’obiettivo di superare la soglia dei 100 milioni e di confermare dati positivi in termini di marginalità e risultati finali.

Sono oltre 2.000 le agenzie di viaggi in Italia che hanno scelto di collaborare costantemente con il tour operator, con un leggera predominanza del posizionamento nel centro-sud.

Gli obiettivi per il bilancio 2023/2024 prevedono la riconferma dei ricavi totalizzati quest’anno e un incremento della marginalità che potrà essere generato da azioni mirate su singole attività e centri di costo e dalla valorizzazione dei recenti investimenti.

Sul fronte prodotto, si lavora al consolidamento e ulteriore crescita dell’America Latina legata al brand Marcelletti, a incrementare i frutti dell’acquisizione di Chinasia e delle nuove programmazioni di tour, mentre è in atto una attenta ottimizzazione degli accordi con i numerosi fornitori partner.

«Abbiamo raggiunto i traguardi che ci eravamo prefissati per questo bilancio – commenta Curzi, – Non era affatto scontato perché nessuno nel mercato poteva prevedere se la ripartenza del 2022 sarebbe stata durevole o dovuta alla scia emotiva della ritrovata libertà di spostamenti. Ci eravamo ripromessi di incrementare i ricavi oltre i 100 milioni e di confermare dati positivi in termini di marginalità e risultati finali, e ora con soddisfazione possiamo dire di esserci riusciti».

«Il merito va alla forza del gruppo – dice – al grande lavoro di squadra portato avanti incessantemente, cui di recente si è aggiunta dallo scorso anno, la razionalizzazione dell’organizzazione interna, che sarà a pieno regime nel 2024». Ed è al suo efficiente, colorato e proattivo team che Curzi in un certo senso “estende” e dedica il premio appena ricevuto a Rimini. Quasi fosse, non solo suo, ma di tutti. Atteggiamento che ancora una volta lo distingue.