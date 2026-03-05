Il Gruppo Fs acquisisce la società Firema

Un’operazione per il rafforzamento industriale di Ferrovie dello Stato e per il consolidamento della sua filiera produttiva. Il Gruppo Fs ha acquisito Titagarh Firema, società attiva nella progettazione e realizzazione di veicoli ferroviari. L’operazione dal valore di 41 milioni di euro si inserisce nel quadro delle iniziative di integrazione verticale previste dal Piano Strategico 2025-29 del Gruppo.

Nel corso del 2025 il Gruppo Fs ha investito nei comparti del turismo e del trasporto merci, confermando l’integrazione lungo la filiera industriale come leva strategica per rafforzare resilienza, autonomia operativa e competitività.

L’ingresso di Firema nel perimetro Fs, attraverso la sua controllata Fs Fabbrica Italiana Treni, consente di rafforzare le capacità industriali nel settore dei treni e di migliorare il coordinamento tra le attività di progettazione e quelle di costruzione, con benefici attesi nella gestione delle commesse, nel controllo dei costi e delle forniture critiche e nell’ottimizzazione dei tempi di produzione.

«Rafforzare la filiera industriale – dichiara l’amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Stefano Antonio Donnarumma – e consolidare competenze produttive ad alto contenuto tecnologico è una scelta coerente con il volume di investimenti che stiamo sostenendo per modernizzare la flotta e potenziare il sistema ferroviario nazionale».

«L’ingresso di Firema nel perimetro Fs – ha sottolineato Donnarumma – consente di valorizzare un presidio industriale made in Italy, migliorare il coordinamento tra progettazione e costruzione e aumentare la nostra capacità di governo dell’intero ciclo produttivo. L’operazione garantisce inoltre continuità industriale agli asset acquisiti e la stabilizzazione delle competenze tecniche e produttive connesse».