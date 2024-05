Il Gruppo Garibaldi acquisisce l’Avalon Sikani Resort in Sicilia

Garibaldi Hotels acquisisce l’Avalon Sikani Resort a Gioiosa Marea (Messina), dopo averne curato la gestione dal 2019, con un investimento complessivo dal valore di circa 5 milioni di euro che vedrà il resort oggetto di un ampliamento dei servizi e di una ristrutturazione in vista di un possibile upgrade.

Avalon Sikani Resort, sulla costa settentrionale della Sicilia, conosciuta come costa saracena, si caratterizza per il panorama mozzafiato con vista sulle isole Eolie di cui godono le 119 camere (altre 18 sono in fase di realizzazione) dal design moderno e dotate di ogni comfort. La struttura, che riaprirà le porte per la stagione estiva il 16 maggio, è costituita da una serie di palazzine raggiungibili con ascensori, realizzate in armonia con l’ambiente circostante, e garantisce privacy e tranquillità a tutti gli ospiti. A completare il soggiorno all’insegna del confort ci sono una grande piscina panoramica, la spiaggia privata , ristorante, palestra, Spa e mini club. Il Resort è facilmente accessibile attraverso l’autostrada dagli aeroporti internazionali di Catania Fontanarossa e Palermo Punta Raisi.

«Questa splendida location ci ha dato grandi soddisfazioni in questi anni e appena c’è stata la possibilità abbiamo deciso di investire qui. Il progetto non riguarda solo l’acquisto della proprietà immobiliare ma stiamo valutando diverse opzioni per lo sviluppo futuro dell’Avalon Sikani Resort. Tra le ipotesi stiamo vagliando un upgrade della struttura da 4 a 5 stelle per farla diventare l’ammiraglia del Gruppo. Inoltre, abbiamo avviato dialoghi interessanti con alcuni brand internazionali e sono al vaglio eventuali partnership», commenta Fabrizio Prete, direttore generale di Garibaldi Hotels.

La Sicilia si conferma una regione strategica per Garibaldi Hotels dove è presente anche con una seconda struttura, il Baraka Village a Scoglitti (Ragusa).

«Vogliamo rafforzare ulteriormente la nostra presenza qui; molti dei nostri collaboratori, presenti nelle strutture in tutta Italia, provengono da questa regione che è diventata negli anni un “hub” importante per il recruitment delle risorse umane», sottolinea Egidio Ventimiglia, amministratore delegato di Garibaldi Hotels.

Il Gruppo con la Unit Immobiliare nel 2018 ha già rilevato due delle strutture storiche gestite in Trentino, l’Hotel Monzoni (2018) e l’Hotel Piaz (2023) a cui si aggiunge adesso la prima proprietà in Sicilia.

