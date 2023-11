Il Gruppo Hilton acquisisce lo storico Boston Park Plaza

Il Gruppo Hilton con il suo franchising Parks Hospitality Holdings ha acquisito lo storico albergo Boston Park Plaza. L’hotel, edificato nel centralissimo quartiere di Back Bay, al 50 Park Plaza, sarà rebrendizzato Hilton Boston Park Plaza unendosì così al portfolio Hilton di Boston che annovera già l’Hilton at Logan Airport e l’ Hilton Back Bay.

Aperto nel 1927 come The Statler Hotel, questa pietra miliare dell’hôtellerie bostoniana ha già vissuto diversi cambi di proprietà, tra le quali quella Conrad Hilton nel 1954. Il Boston Park Plaza è stato tra gli hotel scelto da alcuni presidenti americani, come John Fitzgerald Kennedy, e da tante celebrità.

Un hotel imponente con le sue 1.600 camere dallo stile New England e con la sua iconica suite presidential. Per la ristorazione, cucina d’autore all’off the common, o italiana da strega italiana. Tanti i servizi pensati per una clientela business e leisure, come il lynx fitness club dove gli ospiti hanno a disposizione 1860 m² per il loro benessere e la prima top golf swing suite di Boston. Naturalmente Il Boston Park Plaza offre ai suoi ospiti-membri l’esclusivo Hilton Honors, il programma fedeltà dei marchi Hilton.

«L’acquisizione del celebre Boston Park Plaza è una pietra miliare per Parks Hospitality Holdings»», ha dichiarato Charles El-Mann Fasja, ceo di Parks Hospitality Holdings, e continua: «Questa aggiunta al nostro ricco portafoglio immobiliare alberghiero segna una nuova era di espansione, portando la nostra esperienza nello sviluppo dell’ospitalità e degli investimenti dal Messico alle sedi negli Stati Uniti. Siamo onorati di continuare a espandere la nostra partnership con Hilton con questo progetto iconico ed avere progetti futuri per consolidare la nostra presenza in altre importanti città americane». Fondato nel 2006 da Charles El-Mann Fasja, il portafoglio attuale degli affiliati di Parks Hospitality Holdings comprende oltre 11.000 camere di hotel e oltre 11.000 unità multifamiliari negli Stati Uniti», conclude.