Il Guatemala sarà il Paese partner di Fitur 2023

Organizzata da Ifema Madrid, Fitur 2023 si terrà dal 18 al 22 gennaio con una delle edizioni più potenti e strategiche di sempre, per mostrare la forza dell’ecosistema turistico nel mondo, attraverso la partecipazione di aziende, Paesi e destinazioni, oltre a dieci grandi sezioni specializzate nell’incremento dell’attività turistica.

Con il nuovo branding “Guatemala. Sorprendente e inarrestabile”, il Paese dell’America centrale sarà il partner Fitur ’23 in una delle edizioni più importanti della fiera internazionale del turismo che, organizzata da Ifema Madrid, si terrà dal 18 al 22 gennaio prossimi nel Centro Fieristico della capitale spagnola, in un contesto caratterizzato dall’accelerazione dell’attività turistica mondiale.

Il nuovo brand che il Guatemala presenta a Fitur 2023 ingloba per la prima volta i settori del turismo, dell’economia, degli investimenti e della cultura e invita a conoscere il Paese a partire dalla cultura guatemalteca con l’essenza dei suoi tessuti tipici, la conchiglia del tempo e i colori vivaci e dinamici di una società in via di sviluppo. Con questo marchio nazionale il Guatemala rende omaggio alla ricchezza e alle tradizioni che lo caratterizzano, nonché alla saggezza ancestrale, al patrimonio storico-culturale e alla biodiversità delle sue foreste, dei vulcani e dei fiumi.

Il Guatemala è uno dei Paesi più variegati al mondo e rappresenta una delle principali destinazioni naturalistiche, dove spicca il patrimonio pre-ispanico della cultura maya, dove il passato si mescola al presente. Tale patrimonio naturale, culturale e storico può essere scoperto in ogni angolo del Paese, un fattore che contribuisce a farne la meta ideale per vacanze e viaggi di lavoro. Questa destinazione offre molte attività, grazie alle caratteristiche del territorio che generano una vera e propria ricchezza per lo sviluppo del turismo nel Paese, in cui sono presenti montagne, 37 vulcani ufficiali, fiumi, laghi e lagune, che costituiscono lo scenario perfetto per attività avventurose e immerse nella natura, circondati da comunità di persone che arricchiscono i viaggi mostrando la propria cultura. La cultura guatemalteca si distingue, inoltre, per la sua gente cordiale e disponibile, che rende ogni viaggio un’esperienza completa.

Tra le destinazioni che il Guatemala presenterà durante Fitur 2023 troviamo: la città più cosmopolita dell’America Centrale, Città del Guatemala; Antigua Guatemala, principale icona del patrimonio coloniale ispanico, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco; Petén, la destinazione perfetta per scoprire il mondo dei Maya, i suoi reperti e la sua storia millenaria; Altiplano, la regione in cui si può apprezzare la cultura maya sopravvissuta fino ad oggi attraverso la sua gente, le sue tradizioni e i suoi costumi; Izabal, una località caraibica ricca di cultura Garífuna, di una gastronomia straordinaria e di musica; Las Verapaces, nota per le sue ricchezze naturali; o l’oceano Pacifico, che offre spiagge di sabbia vulcanica perfette per il surf e parchi a tema di livello internazionale.

Novità e la grande offerta di Fitur 2023

Questa edizione di Fitur 2023 sarà anche una delle più potenti e strategiche di sempre e mostrerà la forza dell’ecosistema turistico nel mondo, attraverso la partecipazione di aziende, Paesi e destinazioni turistiche, oltre a dieci grandi sezioni che permetteranno ai professionisti del settore di conoscere e scoprire le opportunità di business offerte dai segmenti in comunicazione con l’attività turistica. Tra queste, e tra le novità, troviamo: Fitur Sports che, in collaborazione con l’Associazione spagnola dei produttori e distributori di articoli sportivi Afydad metterà in evidenza il potenziale del turismo sportivo come motore di sviluppo del turismo sostenibile; Fitur Cruises dedicata al “turismo blu”, che si arricchisce di un ampio programma di proposte e attività B2B e B2C volte a promuovere l’incontro dell’industria crocieristica con i porti, le destinazioni turistiche e il pubblico; e Fitur Mice, che propone la sua agenda di incontri professionali per il turismo d’affari, allargando il proprio campo d’azione al buyer aziendale e associativo.

Fitur Techy offrirà un programma completo di dibattiti e conferenze dal titolo “Viaggio al centro del turismo”, per parlare di tecnologia e sostenibilità e affrontare questioni come il ruolo dell’intelligenza artificiale, dell’economia circolare e dei gemelli digitali nel settore turistico; Fitur Know How & Export si concentrerà sulla gestione dei dati, la trasformazione digitale e la sostenibilità attraverso Segittur; Fitur Talent porrà l’accento sull’evoluzione e la gestione del talento nelle organizzazioni e nelle imprese negli ultimi anni, nel programma che organizza Educazione 3.0; Fitur Woman, in collaborazione con Women Leading Tourism, focalizzerà il dibattito sul ruolo delle donne nel mondo del lavoro nel settore turistico e l’importanza della leadership femminile; Fitur Lingua si occuperà del turismo linguistico e dei suoi mercati potenziali nel corso di un programma elaborato da Fedele; Fitur Screen collegherà l’industria cinematografica al turismo tramite la Spain Film Commission; Fitur Lgbt+ si concentrerà sull’offerta turistica generata dal segmento dei viaggiatori lgbt; e l’Osservatorio della sostenibilità Fitur Next affronterà la sfida della rigenerazione degli spazi naturali e mostrerà come l’industria turistica può contribuire in tal senso.

Il formato online di Fitur si troverà nella piattaforma Liveconnect, che torna a rendere disponibile la fiera in formato ibrido, ampliando le opportunità di networking e consentendo la preparazione e il follow up alla partecipazione in presenza anche oltre il contesto e le date di Fitur.

Ulteriori informazioni: www.ifema.es/fitur