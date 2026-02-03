Il jet fuel sale ancora: +3,51% a gennaio

Il jet fuel sale ancora: +3,51% a gennaio
03 Febbraio 12:30 2026

Una media per tonnellata metrica pari a 708,60 dollari. Sono le quotazioni settimanali del jet fuel relative al mese di gennaio, pubblicate dal sito Iata (International Air Transport Association) e riassunte mensilmente per la distribuzione organizzata da Fto.

Rispetto a dicembre si segnala un incremento di 24,05 dollari, pari al +3,51%. La media del mese che si è appena concluso, quindi, si posiziona nuovamente sopra la barriera dei 700 dollari.

In confronto allo stesso mese dell’anno precedente, però, il decremento è stato di 50,47 dollari, pari al -6,65%,

Il cambio medio del dollaro viene dichiarato dalla Bce pari a 1,17382 dollari per un euro, quindi con un apprezzamento dell’euro del +0,27% rispetto al mese precedente.

  Articolo "taggato" come:
BceFtoIatajet fuel
  Categorie
VolareZoom

L'Autore

Redazione
Redazione

Guarda altri articoli

Nella stessa categoria

Italian Airways, Gentile registra il marchio della compagnia aerea

Ita, Draghi accelera sulla vendita a Msc-Lufthansa

Ita, Draghi accelera sulla vendita a Msc-Lufthansa

Skytrax, ecco le 10 compagnie aeree migliori al mondo