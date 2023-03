Il Leonardo Milan City Center hotel ufficiale della 50ª Stramilano

Il Leonardo Milan City Center, 4 stelle di Leonardo Hotels Central Europe Division of Fattal Hotel Group, sarà l’hotel ufficiale della 50ª edizione della Stramilano, uno degli eventi a carattere sportivo più atteso a Milano, in programma il 19 marzo 2023 e che metterà a disposizione di tutti i podisti uno speciale pacchetto ospitalità.

«Per Leonardo Hotels una delle mission più importanti è quella di prendere parte attivamente alla vita della comunità locale, e per questo motivo abbiamo deciso di siglare una partnership a supporto di uno dei momenti sportivi più simbolici della città di Milano – afferma Rafi Carmon, country general manager Italy & Hungary – Siamo lieti di essere l’hotel ufficiale della Stramilano 2023 e di ospitare i podisti al Leonardo Milan City Center grazie a un pacchetto appositamente studiato per offrire loro un’esperienza di soggiorno piacevole e rilassata».

La Stramilano è una manifestazione nata nel 1972 grazie a Renato Cepparo dopo il successo della Milano-Proserpio, una passeggiata non competitiva aperta al pubblico organizzata nel 1971 da Cepparo stesso. La prima edizione della competizione si svolse martedì 14 marzo 1972, con partenza da viale Suzzani alle 21, in un percorso di 24 chilometri che ripercorreva la circonvallazione in senso antiorario e a cui presero parte 3.500 partecipanti a cui si aggiunsero poi altre 1.500 persone.

Ad oggi la Stramilano si è affermata come uno degli eventi sportivi più atteso in città con un tracciato che si estende per 21 chilometri in partenza da Piazza Castello. Oltre alla mezza maratona è possibile partecipare al percorso di 10 chilometri con partenza da Piazza del Duomo. Una vera e propria giornata di festa per i grandi, ma anche per i piccoli runner che possono partecipare alla Stramilanina, la competizione podistica di 5 chilometri pensata per i bambini.