Il lungo raggio entra nei cofanetti Boscolo Gift

Il viaggio long haul arriva in cofanetto. È la novità di fine anno lanciata da Boscolo, che fa debuttare nella sua collezione Boscolo Gift la linea Viaggi e scoperte, veri e propri pacchetti racchiusi in cofanetto, e dal valore importante.

«Per la prima volta un viaggio viene proposto in un cofanetto, un prodotto complesso che solo chi ha un tour operator alle spalle può concepire», commenta Salvatore Sicuso, direttore commerciale Boscolo.

«Confezioniamo viaggi individuali su base due, con tutti i servizi compresi, dall’accomodation al transfer, dalla guida alle escursioni. Viaggi a prezzo già fissato e garantito grazie agli accordi con i fornitori, è escluso solo il viaggio aereo che i clienti potranno organizzare grazie al concierge dedicato», spiega Chiara Carraro, responsabile business unit Boscolo Gift.

Un pacchetto di lungo raggio chiavi in mano dunque, che si può personalizzare, vale un anno senza periodi di blackout – ma prolungabile e con la regola di prenotare almeno 90 giorni prima della partenza desiderata.

Sono tre al momento i viaggi lanciati: Incredible Japan, che include viaggio per 2 persone, 9 giorni, 8 notti, al valore di 10.000 euro; India, anima e corpo, viaggio per 2 persone, 8 giorni, 7 notti, 6.990 euro e Dieci isole da sogno, che permette di scegliere tra Barbados, St. Lucia, Turks and Caicos, Seychelles, Hawaii, Fiji, Maldive, Mauritius, Bora Bora e Bali, viaggio per 2 persone, 8 giorni, 7 notti. Scatola grande. Euro 12.000.

La novità rientra nella strategia dell’operatore che punta a posizionare il gift come scelta di acquisto prioritaria. «I clienti arrivano fondamentalmente perché vogliono fare un regalo e puntano sulla varietà di tematiche e fasce di prezzo del cofanetto. A noi piacerebbe la Boscolo Gift diventasse la scelta primaria, che si scegliesse perché si intende regalare un viaggio. Così un servizio di per sé intangibile diventa tangibile».

Primeggia il canale agenziale. «Sono 1500 le adv che ci distribuiscono, erano 3mila ma in questi anni è stata fatta un’ottimizzazione forte. Tra questi ci sono i Boscolo Gift Expert, 126 in Italia, specializzati, ai quali abbiamo fatto conoscere le destinazioni e seguire corsi di prodotto e merchandising. Il cliente in adv è cambiato, cerca ancora più assistenza di prima, e anche la generazione zeta ha iniziato ad affidarsi al trade. Ma possiamo dire di avere finalmente un’omnicanalita importante, che alle adv – che rappresentano attualmente il 70% delle vendite – affianca il sito e le aziende, altro canale che funziona bene come il welfare», spiega ancora Sicuso .

Attualmente sono quasi 600 i cofanetti in portfolio, e le idee per nuovi lanci in cantiere non mancano. Lo scontrino medio si aggira sui 200-250 euro, decisamente al di sopra della media dei competitor che ì sui 30-50, e che fa posizionare i Boscolo Gift in un segmento premium che diventerà ancora più alto con i nuovi cofanetti dedicati ai viaggi long-haul.

Le previsioni sono di chiudere il 2023 con un +15% di fatturato rispetto all’anno scorso, mentre si aspetta il clou natalizio visto che quasi il 50 per cento del business si compie a dicembre. E quest’anno Boscolo Gift sarà presente anche fisicamente in una location centrale a Milano con un albero di Natale e un temporary shop.