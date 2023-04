Il lusso di Samadhi Retreats nel webinar del 20 aprile di Tourism Malaysia

“Il lusso di Samadhi Retreats. Occhi nuovi per vedere la Malesia”. Questo il tema del webinar organizzato da Tourism Malaysia in collaborazione con Samadhi Retreats, giovedì 20 aprile alle 11, per scoprire un nuovo modo di esplorare la Malesia con agenti di viaggi e operatori.

Le strutture Samadhi Retreats hanno un grande appeal sul mercato italiano, grazie allo stile rustic luxury, alle location panoramiche, alla filosofia del lusso e dei nuovi modi di vivere la Malesia in atmosfere suggestive. Ma, soprattutto, per il rispetto per la natura: le proprietà Samadhi sono progettate e costruite con l’intento primario di aiutare gli ospiti a vivere pienamente quella condizione dell’anima chiamata Samadhi. In sanscrito, Samadhi è il più alto stato di meditazione, il momento in cui la mente raggiunge la quiete e uno stato di coscienza meditativa.

Il webinar è incentrato sulle agenzie di viaggio e vedrà la partecipazione di Federico Asaro, ceo e fondatore di Samadhi Retreats: «Sono felice di avere l’opportunità di partecipare a questa presentazione in collaborazione con Tourism Malaysia. Non vediamo l’ora di condividere con i partecipanti tutte le informazioni sul nostro brand, su come creiamo esperienze indimenticabili che accompagnano ognuno dei nostri ospiti nella natura, nella cultura e nel patrimonio di ogni destinazione».

In Malesia, Samadhi può contare su tre proprietà: Villa Samadhi Kuala Lumpur; Japamala Tioman Island; The Townhouse Kuala Lumpur.