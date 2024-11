Il Messico Meravilloso si presenta: tre seminari nel Centro Italia

Il Messico, uno dei Paesi più affascinanti e ricchi di cultura al mondo, è pronto a conquistare il cuore dei turisti italiani con una serie di seminari informativi dedicati alla scoperta delle sue straordinarie destinazioni. L’Ambasciata del Messico in Italia e la Camera di Commercio Italia-Messico hanno organizzato tre incontri nel Centro Italia per presentare le ultime novità e opportunità del turismo messicano, con un focus su cultura, natura, gastronomia e infrastrutture.

Gli appuntamenti, pensati per agenti di viaggio, tour operator e professionisti del settore, si terranno a Roma, Perugia e Viterbo e rientrano nel programma Mexico Meravilloso.

Il primo seminario si terrà a Roma il 4 dicembre presso l’Ambasciata del Messico, in Via Lazzaro Spallanzani 16, dalle 10:00 alle 13:00. Il 5 dicembre sarà la volta di Perugia, dove l’incontro si terrà presso la Sala Polivalente della Camera di Commercio dell’Umbria, in Via Cacciatori delle Alpi 42, sempre dalle 10:00 alle 13:00. Infine, il 6 dicembre, il seminario si sposterà a Viterbo, presso la Sala Consiglio della Camera di Commercio Rieti Viterbo, in Via Fratelli Rosselli 4.

In ogni incontro, esperti del turismo messicano illustreranno le nuove tendenze del settore e le numerose opportunità che il Paese offre ai viaggiatori italiani. Tra i temi trattati, i nuovi itinerari turistici, le esperienze autentiche legate alla cultura locale, all’enogastronomia, all’artigianato, i paradisi naturali ancora poco conosciuti e le infrastrutture moderne che rendono il Messico una meta sempre più accessibile e attraente.

«Quest’anno abbiamo deciso di rinsaldare i rapporti tra l’Italia e il Messico anche in occasione delle celebrazioni per i 150 anni di relazioni diplomatiche tra i due Paesi – spiega Massimo Ariello, che da gennaio 2024 guida la Commissione Turismo della Camera di commercio Italia-Messico – Le attività di promozione continueranno e, già nei prossimi mesi, abbiamo in programma altri seminari formativi rivolti alle agenzie di viaggi in tutta Italia per far scoprire la ricchezza culturale, paesaggistica ed enogastronomica del Messico.

Cominceremo a gennaio con le città di Napoli, Salerno e un appuntamento in Calabria ancora da definire. Presenteremo in maniera interattiva ai professionisti del turismo ogni angolo di questo complesso e variegato Paese che, oltre le splendide spiagge, ha tanto da offrire. Ad oggi sono 180mila gli italiani che decidono di visitare la destinazione e siamo convinti che ci sia un’enorme opportunità di crescita, soprattutto in alcuni segmenti interessanti come il turismo attivo e culturale».

UN PAESE DALLE MILLE SFACCETTATURE

Il Messico è una destinazione che ha molto da offrire, con una ricca varietà di esperienze che spaziano dalle meraviglie storiche e culturali di città come Città del Messico, Guadalajara e Monterrey, alle splendide spiagge di Riviera Maya, Los Cabos e Puerto Vallarta. Ma non solo: il Paese è un vero e proprio paradiso per gli amanti della natura, con parchi nazionali, montagne, deserti e una straordinaria biodiversità che lo rende perfetto anche per chi cerca un turismo eco-sostenibile.

Inoltre, l’offerta gastronomica messicana, ormai patrimonio dell’umanità Unesco, è uno dei principali motivi per cui tanti turisti decidono di visitare il Paese. I seminari offriranno anche una panoramica sulle tradizioni culinarie messicane, che spaziano dai piatti tipici regionali alle nuove proposte gastronomiche che stanno conquistando i palati di tutto il mondo. Sarà anche possibile scoprire le iniziative promozionali pensate per il mercato italiano e approfondire la conoscenza di nuove destinazioni e proposte turistiche, che potrebbero attrarre una clientela sempre più variegata e interessata a esperienze autentiche. La partecipazione agli eventi è gratuita, ma è necessario registrarsi all’indirizzo mail: [email protected].