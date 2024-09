Il mondo a noi per la 50ª edizione di Buy Lazio and Rome

Valorizzare il sistema turistico del Lazio, dal vasto e ricco patrimonio storico, artistico, culturale e religioso, alle risorse naturalistiche e paesaggistiche. Questo l’obiettivo della 50ª edizione del workshop turistico internazionale Buy Lazio and Rome, in corso fino al 22 settembre a Roma. Gli operatori turistici locali stanno incontrando in queste ore 68 buyer internazionali e 120 seller regionali, per un totale di oltre 1.200 appuntamenti schedulati. L’iniziativa è promossa dalla Camera di Commercio di Roma e realizzata da Sviluppo e Territorio, Azienda speciale dell’Istituzione camerale. Il workshop è realizzato con il supporto di Enit, della Regione Lazio, di Roma Capitale, dell’assessorato ai Grandi eventi, sport, turismo e moda, del Convention Bureau Roma e Lazio, in collaborazione con le altre Camere di commercio del Lazio e le associazioni di categoria.

«La sfida che ci poniamo come Comune di Roma, è rendere il turismo compatibile con la vita della città – ha detto l’assessore al Turismo di Roma, Alessandro Onorato – La città sta vivendo un momento da record sul turismo, anche se qualcuno crede che sia scontato. Abbiamo constatato che aver investito su grandi eventi, musica, sport ed eventi congressuali abbia generato una matrice tra chi viene per il nostro patrimonio archeologico e chi per gli eventi».

I principali prodotti turistici richiesti dai buyer partecipanti, arrivati da 25 Paesi del mondo, riguardano soprattutto città d’arte (24%), enogastronomia (18%), mare e laghi (17%), ambiente-natura-parchi (17%), religione (8%), wellness/Spa (6%), sportivo (6%), congressuale (5%).

Per quanto riguarda la categoria di offerta turistica, i buyer sono interessati principalmente a hotel 4 stelle (16%), hotel 5 stelle (14%), ville e dimore storiche (13%), tour operator incoming (12%), dmc (9%), hotel 3 stelle (8%), bus operator (7%), agriturismi (7%), appartamenti/case vacanza (3%), dmo (3%), camping (3%) e centri conferenze (3%), pco (1%).

L’offerta turistica del Lazio, in questa edizione, è rappresentata da 120 seller, con una proposta turistica variegata rispondenti alle caratteristiche delle singole realtà provinciali. La tipologia delle imprese partecipanti in ordine di categoria è la seguente: tour operator (27%), hotel 4 stelle (22%), servizi turistici (8%), dmo (7%), agriturismi (5%), dmc (4%), associazioni (4%), hotel 5 stelle (4%), appartamenti (3%), catene alberghiere (3%), bus operator (2%), hotel 3 stelle (2%), centro congressi (2%). Seguono le voci: trasporti, camping, parchi, ristoranti, designer outlet, convention bureau, frantoi.

Terminato il workshop, i tour potranno conoscere e apprezzare le straordinarie bellezze del nostro territorio attraverso quattro itinerari turistici tematici in programma sabato 21 e domenica 22 settembre. I tour selezionati per questa edizione – realizzati con il coordinamento di alcune delle dmo partecipanti e il Convention Bureau – andranno a interessare le aree dei Castelli romani, i siti Unesco a Tivoli, la natura, i parchi, Ostia Antica, Maccarese, Fiumicino, Viterbo, Sutri, il lago di Bolsena. Non mancherà un tour dedicato a Roma arricchito da una esperienza immersiva a Castel Romano presso Cinecittà World, il tutto sempre accompagnato dalla scoperta delle eccellenze enogastronomiche della regione.