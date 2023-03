Il Regno Unito adotta il visto elettronico: come funzionerà

Ora è ufficiale. Il Regno Unito introduce il visto elettronico per i viaggiatori in entrata: la nuova misura denominata Eta (Electronic Travel Authorization) varrà anche per i Paesi Europei (Italia inclusa) e sarà obbligatorio per tutti coloro che si recano nel Paese, anche per un solo giorno.

L’introduzione ufficiale per l’Italia e gli altri Paesi europei è fissata per la fine del 2024, ma intanto il governo britannico prevede una partenza a scaglioni. Già da ottobre 2023, infatti, il visto elettronico sarà obbligatorio per i turisti provenienti dal Qatar. Poi, da febbraio 2024, l’Eta sarà esteso ai cittadini dei Paesi provenienti da Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Oman, Bahrain e Giordania.

Entro fine anno, quindi, l’Eta diverrà obbligatorio per tutti coloro che non sono cittadini inglesi o irlandesi. Dall’ottobre 2021 – in seguito alla Brexit – è già obbligatoria la presentazione del passaporto per tutti i turisti provenienti dall’Unione europea.

L’Eta avrà un funzionamento simile all’Esta statunitense e all’Etias europeo (quest’ultimo dovrebbe entrare in vigore nel 2024, ndr) e dovrebbe avere un costo di circa 18 sterline inglesi. Al momento, però, il governo britannico non ha confermato il valore del visto elettronico, dichiarando solo che “sarà in linea con gli schemi internazionali similari. Le persone potranno effettuare visite multiple nel Regno Unito per un periodo di validità di due anni”.