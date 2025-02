Il senso della campagna “Vivi l’istanTe, Vivi la Tunisia”

Nel 2024 i turisti internazionali che hanno visitato la Tunisia sono stati più di 10 milioni e gli arrivi dall’Italia hanno superato il +20% rispetto all’anno precedente.

Per mantenere questo trend positivo, il Paese sta investendo in diverse strategie e nuove campagne come l’ultima – «Vivi l’istanTe, Vivi la Tunisia» – creata dall’agenzia Orès che ci invita a scoprire il Paese attraverso gli occhi di viaggiatori, di ogni provenienza, che ne visitano i luoghi emblematici trasferendoci i loro pensieri, con una voce fuori campo, per renderci emotivamente partecipi del momento presente.

La campagna è un invito a immergersi in se stessi per riconnettersi con i 5 sensi alla natura e agli altri elementi che ci circondano, visitando una terra che seduce con la sua autenticità e la sua ricchezza umana, sostenibile e culturale. Una meta adatta sia alle famiglie in cerca di relax, sia ai giovani desiderosi di avventura o di vita notturna o a chi cerca benessere e serenità.

Il concept vuole svelare un’altra Tunisia, una terra più vera, lontana dai cliché, che incarna autenticità, semplicità e ricchezza emotiva.

La campagna viene distribuita in 16 mercati europei dal 24 febbraio, trasmessa in Vol (formati da 30 a 6 secondi), sui social network, in Dooh, nelle affissioni tradizionali e sulla stampa.

Con «Vivi l’istanTe, Vivi la Tunisia», l’Ente nazionale per il Turismo tunisino sottolinea il suo desiderio di posizionare il Paese come destinazione essenziale per i viaggiatori alla ricerca di momenti unici, autentici e indimenticabili.

Oltre alle spiagge idilliache, ai siti archeologici classificati, alle oasi segrete, ai siti berberi, l’offerta del Paese si concentra sempre più anche su segmenti come il turismo culturale, d’avventura, del benessere e sull’ecoturismo,per soddisfare la crescente domanda di viaggi su misura e di esperienze immersive da parte di un pubblico sempre esigente e variegato.