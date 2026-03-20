Il Sicilia Express torna a Pasqua per aggirare il caro voli
Natale-Pasqua, senza soluzione di continuità per aggirare il caro voli. Il Sicilia Express torna sui binari per permettere ai residenti nell’isola di tornare a casa dal Nord con i biglietti al prezzo contenuto di 29,90. La vendita partirà il 22 marzo sui canali ufficiali di vendita di Trenitalia e sul sito di Fs Treni turistici italiani, che promuove il convoglio di 550 posti insieme alla Regione Siciliana.
Per tornare in Sicilia a Pasqua, infatti, le tariffe aeree sono già salite fino a 540 euro per un volo Bologna-Catania e Federconsumatori ha lanciato un appello alle compagnie: “Aumentino i voli”
IL PROGRAMMA DEL SICILIA EXPRESS
Il treno partirà giovedì 2 aprile dalla stazione di Torino Porta Nuova alle 11,50, toccando le principali città del centro-nord – da Roma a Salerno passando per Bologna – con arriva a Messina alle 8,45 di venerdì 3.
Da lì una parte proseguirà verso Palermo, dove giungerà alle 12,05, mentre gli altri viaggeranno verso Siracusa, con arrivo alle 12,30. Il ritorno è invece fissato per il 7 aprile.
OLTRE 150MILA DI FONDI DALLA REGIONE
Ammontano a 153,4 mila euro i fondi stanziati dalla Regione Siciliana per il Sicilia Express. «Ancora una volta – sottolinea il presidente, Renato Schifani – interveniamo per consentire ai nostri concittadini che lavorano o studiano al Nord di tornare a casa per le vacanze pasquali a un prezzo contenuto. Con questo provvedimento assicuriamo le risorse per organizzare il Sicilia Express, che ha riscosso un forte gradimento, anche in considerazione dell’aumento, spesso ingiustificato, delle tariffe dei collegamenti aerei e ferroviari in concomitanza con le festività».
È già in vigore un bonus, introdotto in occasione delle festività natalizie del 2023, che prevede uno sconto del 25% sul costo del biglietto aereo fino a un massimo di 75 euro.