Il t.o. Glamour festeggia i 30 anni al Renaissance Tuscany il Ciocco Resort

Al Renaissance Tuscany il Ciocco Resort & Spa, sulle colline toscane, un fine settimana per celebrare i 30 anni di attività di Glamour Tour Operator.

Parliamo del Glamour Exclusive Weekend, in Toscana dal 30 settembre al 1° ottobre. L’evento è stato pensato in primis per festeggiare quest’anno il traguardo di ben 30 anni di attività del tour operator di Viareggio, poi come un weekend di aggiornamento e di incontro con i migliori partner del settore travel che saranno anche premiati. Non mancheranno i momenti di relax in cui godere della bellezza del territorio.

Il programma prevede momenti dedicati a premiazioni, workshop e incontri formativi. Una panoramica su tematiche, nuovi prodotti e tecnologie relative al mondo del turismo presentate con un approccio diverso dagli standard abituali.

Saranno presentate durante la convention anche le ultime novità e i progetti di Glamour, che registra una crescita superiore al 2019 e in linea con il 2022. Tra queste il catalogo per le festività natalizie (Natale, Capodanno ed Epifania) con voli di linea e hotel in allotment e tour con accompagnatore in diverse combinazioni di pacchetti e interessanti proposte.