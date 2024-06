Il t.o. Go4sea pensa in grande: dal fam trip con 250 adv al neuromarketing

«Nessuno lavora per noi, ma con noi». È questo il mantra di Go4sea, tour operator con sede a Bari, che da Centro prenotazioni traghetti si è poi specializzato in vacanze a tutto tondo individuali e di gruppo, anche sul lungo raggio. Una rapida escalation, partita nel 2013, che lo ha visto evolversi vorticosamente tanto da essere inserito da Il Sole 24 Ore nella classifica delle aziende italiane maggiormente cresciute tra il 2016 e il 2019.

Oggi il t.o. pugliese torna a comunicare al trade raccontando il progetto Go4fam, un educational che ha visto la partecipazione di oltre 250 agenti di viaggi provenienti da tutta Italia (in prevalenza dal centro-sud), ospitati a Salonicco, Pantelleria, Cefalonia e Creta in una kermesse promo-formativa con eventi e webinar focalizzati sulla programmazione.

Tra i prodotti in pancia, raccontati alle adv: Albania e Montenegro, tutta la Grecia con tour delle isole e combinati, Turchia e Cipro Nord, Egitto Classico e soggiorni al Domina Coral Bay Sharm, ma anche long haul. L’operazione ha registrato 650 iscrizioni e più di 400 ulteriori download delle registrazioni messe a disposizione per tutti coloro che non si sono potuti collegare in diretta.

Ma le azioni di promo-formazione trade non si fermano qui. Fondamentale il programma Stay with us, in collaborazione con partner strategici (dalle dmc di Dubai, Argentina, Turchia a fornitori di primo piano come Msc, Emirates, Domina Travel, Villa Resorts, Allianz). In questo caso gli adv coinvolti vengono riuniti nella nuova modernissima sede del tour operator per un momento di formazione, ma anche di condivisione.

«La nostra volontà di dialogo con tutti i partner, dalle agenzie di viaggi ai fornitori – sottolinea Tommaso Valenzano, general manager Go4sea – è di estrema importanza. Grazie al supporto d fornitori come Grimaldi Lines, Luxwing, Pantelleria Island, Domina Travel e tutte le dmc coinvolte, siamo riusciti a realizzare eductour complessi, che hanno richiesto uno sforzo organizzativo ed economico rilevante. Il risultato è stato eccellente: siamo soddisfatti e non ci fermeremo. Abbiamo tante novità in arrivo tra cui una seconda serie di eductour in altre destinazioni, come Albania e Montenegro, Turchia, Dubai e Mar Rosso».

«In un’epoca dove le informazioni sono tantissime, alla portata di chiunque – ha aggiunto Valenzano – l’altro rischio è il conformismo. Il nostro settore si evolve velocemente e noi dobbiamo avanzare e innovarci in parallelo. Si fanno largo sempre più mezzi di trasporto e soluzioni di alloggio, che il più delle volte sono orientati alla convenienza. In questo contesto, senza perdere di vista le aspettative e la percezione del cliente, ci sono le esperienze da far vivere. Con il prossimo lancio di viaggi tematici molto contemporanei, in linea con il neuromarketing, perseguiremo il nostro principale obiettivo: integrare e differenziare sempre di più il viaggio con experience che rimangono e vengono raccontate, e non limitarlo a volo più accomodation e prezzo al ribasso. Perché sono le esperienze, tanto più se straordinarie ed esclusive, a fare la differenza».