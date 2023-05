Il traffico aeroportuale italiano vola oltre i livelli pre Covid ad aprile

Nonostante il claim del ministero del Turismo “L’#EmiliaRomagna ti aspetta” e la resilienza dimostrata dalla popolazione, che lascia ben sperare per i mesi a venire, non sono mancate le ripercussioni sul travel della disastrosa #alluvione Molti #viaggi #vacanze , sia in uscita che in entrata, sono stati cancellati. Una situazione complessa per #agenziediviaggi #touroperator , alle prese con disdette e dubbi sulle responsabilità legali e o possibili strumenti per gestire i rimborsi, a partire dai voucher.Da qui l’intervento di Assoviaggi Confesercenti Nazionale che, attraverso il suo consulente legale Alessio Costantini, ha deciso di fare chiarezza sulle azioni che adv e t.o. possono compiere in caso di eventi alluvionali come quelli accaduti negli ultimi giorni, rispondendo ai quesiti più frequenti posti dai propri associati.Riportiamo integralmente le faq