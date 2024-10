Il turismo che verrà: 20 convegni in fiera nell’area Next Start Up

Venti “finestre” sul turismo che verrà. Saranno aperte a Ttg Travel Experience di Rimini nell’area Next Start Up, con incontri e forum organizzati dall’associazione Start Up Turismo.

«L’Arena Next Startup sarà un punto focale di tutta la fiera dove si potrà toccare con mano l’innovazione e dove le startup potranno presentare le loro soluzioni chiavi in mano – spiega la presidente dell’associazione Startup Turismo, Giulia Trombin – In altre parole un’ottima occasione per rimanere aggiornati sui nuovi trend, confrontarsi con i migliori esperti del settore e scoprire le soluzioni più innovative».

L’Arena non sarà solo uno spazio di formazione, ma anche un laboratorio di idee, dove le startup presenteranno le loro tecnologie più avanzate e i partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi con casi studio reali e applicazioni concrete.

Tra gli appuntamenti clou il forum del 9 ottobre su “Innovazione e tradizione nel turismo, il ruolo delle associazioni di categoria, imprenditori di successo e start up”, con Giulia Trombin, Frédéric Challeaux di Business France, il guru del digitale Claudio Bellinzona e l’esperto di finanza Sergio Scalzi. Sarà un momento di valore informativo per chi desidera anticipare le prossime evoluzioni del mercato e intercettare opportunità di business.

Il 10 ottobre sarà la volta dell’incontro “Travel Trends & Start Up Pitching Session”, durante il quale verranno illustrati gli ultimi dati e insight del mondo startup e soluzioni innovative per il futuro dell’industria turistica.

Gli appuntamenti dell’Associazione Startup Turismo a Rimini si completano fuori fiera con un altro appuntamento imperdibile per il networking e lo scambio di idee in un contesto più informale: il party esclusivo “Startup (your) Night“, organizzato il 10 ottobre presso la suggestiva Villa Adriatica di Viale Amerigo Vespucci.

L’evento, che si terrà dalle 20:30 alle 01:00, sarà l’occasione ideale per favorire incontri tra startupper e potenziali investitori, oltre che tra professionisti del settore turistico. I partecipanti potranno approfittare di un’atmosfera conviviale e rilassata per stringere nuove relazioni e discutere di possibili collaborazioni.

Tra le aziende che si potranno incontrare in questo contesto ci sono incubatori di impresa come 2i3T, acceleratori di business come Pwc Italia e MyCia for business, startup affermate come Better Bookings, Hotiday, Regiondo e Takyon. L’accesso all’evento è a numero chiuso: per informazioni su come partecipare e per acquistare un ingresso si può visitare il sito dell’Associazione Startup Turismo all’indirizzo: https://www.startup-turismo.it/festa-startup-your-night/.