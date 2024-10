Il valzer dei cieli: come cambiano le alleanze aeree

Démodé, invecchiate male e imbolsite rispetto alla concorrenza del settore low cost e alle joint venture regionali e internazionali. Apparivano così le alleanze globali di compagnie aeree dopo un decennio di stagnazione nel quale Star Alliance, SkyTeam e oneworld non avevano vissuto particolari cambiamenti, né operato grandi sperimentazioni.

Anche perché mentre l’aviazione Usa viveva un grosso consolidamento, passando da 10 grandi vettori a quattro (Delta- American-United e Southwest), l’Europa non abbandonava la sua frammentazione. Ma la pandemia prima – con le enormi ricadute finanziarie sui vettori – e l’exploit del traffico poi, con nuove opportunità di mercato e le “crisi” di gestione degli aeroporti e delle compagnie aeree, hanno riabilitato il ruolo delle alleanze. Le grandi compagini, infatti, sono tornate attraenti per i vettori capofila (le tre sorelle americane, ma anche Lufthansa, Iberia e British, Air France-Klm e le asiatiche Singapore, Cathay e via dicendo) e per le new entry. Sia come centrali di fidelizzazione del cliente, sia come salvagente per offrire più connettività, servizi e compartecipazione agli enormi costi da sostenere.

Così negli ultimi mesi i movimenti si sono fatti rilevanti, complici le operazioni tutte europee Ita-Lufthansa e Sas-Air France-Klm. Ma altre scosse a quell’equilibrio di accordi, cristallizzato fino al 2020, sono già in cantiere.

TRANSIZIONI E NUOVI EQUILIBRI

Dopo più di un anno di negoziati Lufthansa ha ottenuto l’approvazione della Commissione europea per acquisire il 41% di Ita Airways. L’accordo prevede la possibilità per Lufthansa di avere in futuro il pieno controllo del vettore tricolore. Dal 2025, quindi, Ita abbandonerà SkyTeam (alleanza a cui ha aderito in continuità con la ex Alitalia) per approdare in Star Alliance, la più longeva – fondata nel 1997 – e la più grande tra le tre alleanze (conta 26 membri, 41 vettori affiliati e trasporta oltre il 17% dei passeggeri globali).

Un cambiamento storico che porterà Ita a guardare a nuovi hub internazionali: Francoforte, Istanbul, Chicago e New York Newark. Allo stesso tempo Lufthansa, capofila di Star Alliance, vede Roma come porta d’accesso verso nuovi mercati – Europa meridionale, America Latina e Africa settentrionale – nonché come una soluzione ai vincoli di capacità di Francoforte, Monaco e Zurigo.

Questo cambio di casacca ha convinto SkyTeam, fondata nel 2000 con 19 membri che trasportano il 14% dei passegeri globali, a investire in Nord Europa. La capofila dell’alleanza, Air France-Klm, ha investito nella scandinava Sas che rischiava il fallimento, acquisendo il 20% delle sue quote. Una mossa che ha comportato dal 1° settembre la migrazione da Star Alliance (di cui Sas è fondatore) a SkyTeam.

Nel frattempo si sono moltiplicati gli accordi di Sas anche con Delta: con quest’ultima, lo scorso 25 settembre, è stato firmato un accordo di codeshare per i voli tra Nord America e Scandinavia che offre più vantaggi ai frequent flyer e la possibilità di guadagnare e riscattare punti SkyMiles o Sas EuroBonus. Pochi giorni prima, infatti, Sas aveva annunciato l’apertura di 15 nuove rotte nel 2025, tra le quali Toronto, Seattle e New York Jfk.