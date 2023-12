Immacolata: effetto mercatini, boom di partenze per Monaco

Dai dati di Trainline, l’applicazione per la prenotazione di biglietti di treni e pullman, emerge la propensione degli italiani a scegliere il treno come mezzo di trasporto per spostarsi verso destinazioni domestiche ed estere durante il ponte.

Secondo i numeri raccolti, il flusso dei passeggeri che viaggeranno durante il fine settimana lungo dell’Immacolata è aumentato del 113% rispetto alla settimana precedente. Un boom registrato anche da Federalberghi.

In cima alla classifica delle destinazioni con il maggior incremento di passeggeri c’è la città tedesca di Monaco: la capitale della Baviera con i suoi celebri mercatini di Natale ha visto infatti un incremento del 184% rispetto alla settimana precedente al Ponte. Mercatini che fanno da traino anche a Innsbruck in Austria e Zurigo in Svizzera, città sempre tra le preferite in questo periodo.

Per l’Italia, grande incremento di prenotazioni per Napoli, città che sotto le feste diventa particolarmente suggestiva con il suo storico mercato di San Gregorio Armeno. Bene anche Torino, che può essere una prima tappa per chi scegli di passare il ponte in montagna.