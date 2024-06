Impero Msc, acquisito il 15%

dell’Aeroporto di Genova

Il Gruppo Msc porta a casa un altro “acquisto” nel settore dei trasporti. Mediterranean Shipping Company rileva infatti il 15% di quote che Aeroporti di Roma ha in Aeroporto di Genova Spa. Una mossa che va a rafforzare le attività crocieristiche della compagnia, per cui il capoluogo ligure è il porto d’imbarco principale.

Il resto della torta è diviso tra tra Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale (60%) e Camera di commercio di Genova (25%).

È la nuova mossa nel trasporto aereo del Gruppo di Gianluigi Aponte dopo l’acquisto di AlisCargo, l’aviolinea di trasporto merci, e il debutto della propria compagnia Msc Air Cargo.

Msc era uno dei cinque – con Costa Crociere, 777 Partners, Spinelli-Hapag Lloyd e Levorato Marcevaggi – ad aver manifestato interesse ad avviare partnership strategiche lo scalo genovese. Infine, ha presentato una proposta vincolante di acquisto

In una nota, il Gruppo conferma l’operazione senza commentare. Autorità portuale e Camera di commercio dovranno dare il via libera definitivo, ma sembra si tratti solo di un passaggio formale, ed è probabile che in un secondo momento cresca la partecipazione del Gruppo nell’aeroporto.

“Aeroporti di Roma ha ricevuto da Msc una proposta vincolante di acquisto della propria quota di minoranza – conferma Adr in una nota – La ricezione della proposta segue la volontà espressa da Adr di rendere disponibile la propria quota, al fine di abilitare possibili assi sinergici e di sviluppo per il rilancio dello scalo. L’operazione avviene in piena sinergia e raccordo con il Comune di Genova che, oltre a essere pienamente concorde con la proposta di acquisto delle quote di Adr da parte di Msc, ha promosso l’operazione”.

Il valore dell’operazione non è noto, ma la quota dovrebbe aggirarsi intorno ai 500mila euro.

Continua, dunque, la “campagna acquisti” nel settore dei trasporti di Msc, che a febbraio ha ricevuto il via libera dall’Ue per l’ingresso in Italo con circa il 50% delle quote (closing siglato poi il 29 aprile scorso).

Sempre a Genova, il Gruppo a marzo ha firmato anche l’intesa preliminare con il Gruppo Gedi per l’acquisizione del quotidiano Il Secolo XIX.