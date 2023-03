In Bmt torna il Villaggio Astoi

La formula del Villaggio Astoi si rinnova per l’edizione 2023 della Borsa Mediterranea del Turismo (Bmt) in programma dal 16 al 18 marzo a Napoli negli spazi di Mostra d’Oltremare.

L’associazione di Confindustria che rappresenta oltre il 90% del mercato del tour operating italiano sarà presente nel Padiglione 5 nello spazio collettivo, dotato di una grande area welcome che ospiterà anche un bar e una sala riunioni a uso esclusivo degli associati.

Nel Villaggio Astoi saranno presenti i seguenti tour operator affiliati: Alidays Travel Experiences, Alpitour, Costa Crociere, Eden Viaggi, Futura Vacanze, Guiness Travel, Idee per Viaggiare, Imperatore Travel World, I viaggi dell’Airone, Isola Azzurra, Naar, Nicolaus/Valtur, Ota Viaggi, Th Group, Top Viaggi, Turisanda, Veratour, Viaggi del Mappamondo.

Lo spazio collettivo offrirà agli agenti di viaggi non solo l’occasione di approfondire le nuove programmazioni degli operatori e di incontrare i rispettivi commerciali, ma anche l’opportunità di sciogliere dubbi e nodi sulla registrazione alla piattaforma Adv Overview, uno strumento che Astoi ha creato per sopperire al mancato aggiornamento del portale pubblico Infotrav.

«Riconfermiamo la presenza della nostra associazione a questa nuova edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, un evento importante per il mercato del turismo, in particolare del centro e sud Italia – commenta il presidente Astoi Pier Ezhaya – Lo facciamo con la formula del Villaggio Astoi, che riunisce molti tour operator associati e ribadisce l’importanza e il valore dell’unità. La kermesse B2B sarà un’occasione concreta per confrontarci con le agenzie del territorio e per promuovere il progetto Adv Overview in uno spazio Info Point dedicato, tramite il quale potremo fornire tutte le informazioni utili in merito a un progetto nato per colmare l’assenza di dati pubblici, volto al bene della filiera e alla tutela dei consumatori».

Le aspettative dell’associazione sono alte, visto che si sono accreditate all’evento 6.000 agenzie di viaggi.

«Per quanto riguarda gli operatori, la Bmt è l’occasione giusta per presentare tutte le novità relative alla programmazione estiva – aggiunge Ezhaya – I segnali sono incoraggianti e ogni player della filiera ha, finalmente, l’opportunità di giocare le proprie carte. Il futuro del turismo organizzato si gioca sulla volontà di fare sistema mettendo assieme, operatori, agenzie di viaggi e istituzioni; abbiamo superato il biennio pandemico e ora sta a tutti noi essere credibili e convincenti nei confronti dei viaggiatori e di chi ci osserva».