In Colombia aprirà il terzo Four Seasons a Cartagena

È in prossima apertura il nuovo Four Seasons Hotel and Residences Cartagena in Colombia, che accetta prenotazioni per soggiorni a partire dal 15 maggio 2026.

Situato nel colorato quartiere di Getsemani, appena fuori dalla città murata patrimonio Unesco, il Four Seasons Hotel and Residences Cartagena fonde secoli di storia con una anima moderna, offrendo ai suoi clienti un’esperienza lussuosa, sofisticata e accogliente.

L’hotel si sviluppa inglobando alcuni edifici storici che vanno dal chiostro e tempio di San Francisco del XVI secolo a una collezione di teatri e costruzioni antiche come il Club Cartagena degli anni ’20.

Il progetto è stato realizzato dal celebre designer francese François Catroux: la proprietà è tra i pochissimi lavori legati all’ospitalità che abbia mai effettuato.

La struttura dispone di 131 camere, delle quali 27 in stile coloniale spagnolo e 104 in stile contemporaneo. Alloggi e residenze sono progettati con cura per riflettere il caldo spirito tropicale di Cartagena, con diverse di camere, suite e residenze speciali dotate di balconi privati o terrazze arredate, che offrono viste sul giardino del cortile.

Nella struttura, per gli ospiti, otto ristoranti, inclusi una steakhouse e una pizzeria, bar, lounge sofisticate, rooftop con vista panoramica sui Caraibi e sullo skyline storico e due sale da ballo.

Per il benessere e tempo libero, due piscine sul tetto, una lussuosa Spa ispirata alle tradizioni ancestrali e spazi dedicati per il fitness e il relax. L’hotel offre, oltre il servizio personalizzato Four Seasons, una serie di esperienze, come tour culturali a piedi, laboratori d’arte locali, crociere lungo l’arcipelago del Rosario.

L’hotel è il terzo in Colombia del lussuoso brand dopo i primi due aperti a Bogotà.