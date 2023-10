“In riva al mare”, Mappamondo promuove Dubai alle adv di Napoli

Quaranta agenzie partner hanno partecipato a “In riva al mare”, l’evento organizzato da Mappamondo a Napoli in collaborazione con flydubai e il Dubai’s Department of Economy and Tourism per promuovere tutte le opportunità di prodotto che il collegamento diretto da Napoli all’emirato può offrire al mercato campano e al sud Italia in generale.

Con voli diretti Emirates, o flydubai da Milano, Venezia, Bologna, Pisa, Roma, Napoli, Catania e Olbia, Mappamondo propone inoltre il pacchetto, con esclusivo stopover di tre notti a Dubai inclusivo di escursioni, Beyond Dubai per Thailandia, Bali, Giappone, Maldive, Mauritius, Seychelles, Sudafrica e Australia.

«La Campania è per noi da sempre una regione strategica nella quale siamo molto radicati e che ci dimostra costante fiducia – sottolineano Daniele Fornari, product manager, e Simone Gubbiotti, responsabile commerciale di zona di Viaggi del Mappamondo – E il volo diretto su Dubai, che è una delle nostre destinazioni di punta, rappresenta un’opportunità importante per consolidare ulteriormente le nostre quote di mercato. Abbiamo strutturato un’offerta completa ed esclusiva, siamo certi che il collegamento flydubai da Napoli darà un ulteriore incentivo alle vendite».