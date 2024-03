In Sardegna apre il primo Melià: è il Bellevue Resort a Sassari

Aprirà in estate il primo hotel del Gruppo Meliá in Sardegna sulla costa di Valledoria, Sassari: si tratta del Bellevue Sardinia Resort affiliated by Meliá.

Il resort dispone di 139 camere con terrazze attrezzate e vista sulle acque turchesi del golfo dell’Asinara, o sui lussureggianti giardini della struttura; funzionalità, comfort e relax per gli ospiti che lo scelgono.

Direttamente affacciato sulla spiaggia di San Pietro a mare, con accesso diretto all’arenile equipaggiato con lettini e ombrelloni, l’hotel dispone di una piscina esterna, palestra en plein air e biciclette a uso gratuito per esplorare la zona circostante. L’offerta gastronomica include un ristorante, un lounge bar vista mare e un beach bar.

L’inaugurazione della nuova struttura nasce dalla collaborazione del Gruppo spagnolo con con Piazza Hotels & Residences.

«Siamo entusiasti di accogliere nella nostra famiglia un resort situato in una destinazione incantevole come la Sardegna e siamo onorati che Piazza Hotels & Residences abbia scelto Meliá Hotels International per valorizzare la sua proprietà», ha dichiarato Gabriel Escarrer Jaume, presidente e amministratore delegato di Meliá Hotels International.

Per Orfeo Bianchi, amministratore delegato di Piazza Hotels & Residences, «l’avvio di questa importante collaborazione con un Gruppo leader del settore ospitalità come Meliá è per noi è motivo di grande orgoglio; abbiamo apprezzato molto la coesistenza fra alta professionalità e accogliente atmosfera familiare. Ci auguriamo che questo accordo possa essere un punto di partenza per future opportunità di collaborazione sul mercato italiano».

L’apertura del Bellevue Sardinia Resort Affiliated by Meliá rafforza ulteriormente l’impegno di sviluppo di Meliá Hotels International nel Mediterraneo e in particolare in Italia, dove prosegue l’espansione sia nel segmento urbano sia in quello leisure, con 13 hotel fra quelli già operativi e altri in fase di apertura.