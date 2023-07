In taxi dall’aeroporto al centro? Distanze e costi da Freenow

Con l’arrivo delle vacanze estive, l’app Freenow ha analizzato le città il cui centro è più distante dall’aeroporto e il relativo costo della corsa. L’analisi indica che nella maggior parte dei casi i viaggiatori dovrebbero aspettarsi un viaggio medio di 30-40 minuti dallo scalo di arrivo e i prezzi possono variare da 20 a 60 euro a seconda della sua posizione. Le tariffe “meno salate” si trovano in Polonia, con una media di 10 euro per circa 15 chilometri.

Per chi desidera organizzare un viaggio che permetta di visitare località storiche senza rinunciare al relax è possibile pagare tra i 20 e i 35 euro per una trasferta in taxi dall’aeroporto. Ad esempio, sulla costa mediterranea, in Italia o in Grecia, con tappe come a Napoli e Salonicco si pagherà all’incirca 25 euro e in media si impiegheranno 30 minuti in taxi dall’aeroporto.

Invece, per chi ha intenzione di trascorrere l’estate alla scoperta dei tesori delle più iconiche capitali europee – che si tratti della Torre Eiffel a Parigi o del Colosseo a Roma – può usufruire di tariffe fisse per i taxi che dall’aeroporto conducono al centro città. In queste località il costo per la corsa si aggira tra i 40 e i 60 euro.

Ma chi sta programmando una vacanza estiva a Milano, dovrà prepararsi ad affrontare un lungo viaggio in taxi: infatti, l’aeroporto di Malpensa è uno dei più distanti dal centro cittadino in Europa, e per questo risulta anche tra le città con le tariffe più alte. Il capoluogo lombardo non è il solo: ci sono anche Londra, Monaco di Baviera o Berlino, i cui scali principali si trovano a meno di 40-50 chilometri dai centri, e perciò queste tratte hanno tariffe per la tratta in taxi dall’aeroporto più alte (60-130 euro) in Europa.

Infine, per un viaggio comodo e low cost la Polonia è la scelta perfetta: infatti, si assicura il primo posto nella classifica delle tariffe più basse della tratta dall’aeroporto al centro tra tutti i Paesi Freenow, con una media di 10 euro. Allo stesso tempo, trascorreranno il minor tempo in taxi, poiché gli aeroporti si trovano in media a 15 chilometri dal centro città.

«Siamo felici che Freenow possa accompagnare sempre più persone nei loro viaggi indimenticabili, grazie ai suoi servizi disponibili in nove Paesi e più di 150 città europee. Soprattutto nelle città con molte opzioni di mobilità condivisa, non ci limitiamo solo ai trasferimenti dall’aeroporto alla città, ma grazie alla sua ampia offerta permette alle persone di utilizzare mezzi comodi e sostenibili anche per godersi le bellezze della meta turistica da loro scelta», ha dichiarato Umberto Javarone, general manager di Freenow Italia.

In Italia, le corse in taxi dagli aeroporti al centro urbano sono aumentate del 143% rispetto all’anno precedente. Gran parte di queste, ben il 57%, partono dagli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino.