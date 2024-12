In Thailandia e Vietnam i due fam trip di Mappamondo

In Basilicata nasce ArcheoXcape: l’escape room per viaggiare nella storia In Basilicata, a Baragiano, nasce ArcheoXcape, la prima escape room didattica dedicata alla cultura classica in Europa. Realizzata per il Comune di Baragiano dall’azienda torinese Wesen, l’escape room che unisce... The post In Basilicata nasce ArcheoXcape: l’escape room per viaggiare nella storia first appeared on ViaggiOff.

“Aprimmo l’anno nuovo” illumina Amalfi: il programma di Natale La magia del Natale illumina Amalfi. L’Antica Repubblica Marinara si trasforma in un mondo festivo tra installazioni ed eventi per grandi e piccoli. Tra musica ed elfi, nel programma 2024/25... The post “Aprimmo l’anno nuovo” illumina Amalfi: il programma di Natale first appeared on ViaggiOff.

Solstizio d’inverno in Irlanda tra misteri e riti celtici Una destinazione per celebrare il Solstizio d’inverno? L’Irlanda, dove questa data è ricca di simboli fin dall’antichità, con riti da riscoprire ancora oggi. Il solstizio d’inverno (21 dicembre) coincide con... The post Solstizio d’inverno in Irlanda tra misteri e riti celtici first appeared on ViaggiOff.