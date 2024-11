Royal Caribbean apre le vendite per l’estate 2026 in Europa

Gà in vendita la stagione estiva 2026 di Royal Caribbean in Europa: per gli appassionati di crociere, pronte oltre 60 destinazioni da scegliere e cinque vacanze di punta con partenza da Atene (Pireo), Barcellona, Roma (Civitavecchia), Ravenna e Southampton. Gli itinerari andranno da 2 a 14 notti.

La stagione estiva 2026 prevede anche il ritorno a Barcellona di Harmony of the Seas.

L’offerta 2026 spazia dalle spiagge del Mediterraneo, tra cui quelle di Santorini e Mykonos, alle strade storiche di Dubrovnik e ai panorami dei fiordi norvegesi nel Nord Europa. Inoltre, i viaggiatori potranno avere un posto in prima fila per vedere una rara eclissi solare in agosto a bordo di Liberty.

A bordo delle navi come sempre tante attività e un’ampia scelta di opzioni per cenare e bere come steakhouse e sushi restaurant; intrattenimento e attività in aria, ghiaccio, acqua e teatro, nonché attività adrenaliniche come il simulatore di paracadutismo RipCord by iFly, gli scivoli da corsa Perfect Storm e il simulatore di surf FlowRider.

LE CINQUE CROCIERE TOP

Partenza da Barcellona con Harmony of the Seas, crociera di 7 notti con destinazioni come Palma di Maiorca, Firenze (La Spezia), Napoli e la Provenza (Marsiglia), per un viaggio nella storia e nella cultura del Mediterraneo occidentale dove ammirare capolavori come il David di Michelangelo alla Galleria dell’Accademia di Firenze (attracco a La Spezia). A bordo di Harmony, intrattenimento per tutte le età, come lo scivolo a secco Ultimate Abyss di 10 piani, il trio di scivoli Perfect Storm, due simulatori di surf FlowRider e un mondo di sapori con decine di ristoranti, bar e lounge.

Partenza da Roma (Civitavecchia) con Odyssey of the Seas, 7-9 notti verso destinazioni come Efeso (Kusadasi), Napoli e le isole di Mykonos e Santorini. Per i crocieristi un viaggio tra storia e cultura, dagli edifici bianchi di Santorini ai templi di Efeso. Sul ponte della nave il simulatore di paracadutismo RipCord by iFly che sfida la gravità; poi, piscine coperte e all’aperto, più di 20 ristoranti, bar e lounge con sapori da tutto il mondo, quali il sushi e il sashimi fresco di Izumi e le specialità toscane.

Partenza da Southampton con Liberty of the Seas, crociere da 2 a 9 notti verso i fiordi norvegesi, le strade medievali di Bruges, il colorato porto di Nyhavn e i Giardini di Tivoli a Copenaghen. Sulla nave gli ospiti potranno provare la pista di pattinaggio sul ghiaccio e cenare nei tanti ristoranti, come Sorrento’s Pizza e Johnny Rockets. Momento culmine, l’eclissi solare del 7 agosto 2026, che si potrà ammirare dalla nave.

Partenza da Ravenna a bordo di Explorer of the Seas, viaggi da da 7 a 14 notti, destinazione Mar Egeo e Mar Adriatico e città come Dubrovnik, Zara e Atene (Pireo). A bordo, esperienze dall’alba al tramonto, come quelle della Vitality Spa, del simulatore di surf FlowRider di Royal Caribbean e i sapori al Chops Grille e allo Chef’s Table.

Partenza da Atene (Pireo), Roma (Civitavecchia) o Ravenna e Barcellona con Brilliance of the Seas. Crociere di 7 notti che toccheranno anche le isole greche, Efeso (Kusadasi) e Istanbul.

Ideale per gli amanti della storia e dell’avventura, offrono la possibilità di esplorare Atene, con l’Acropoli e il Partenone, passeggiare per le strade di Barcellona e immergersi nella storia di Roma (Civitavecchia). A bordo di Brilliance, ristoranti, intrattenimento, vita notturna e molto altro ancora, come la parete di arrampicata.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Royal Caribbean