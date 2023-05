“Incasso Senza Pensieri Agenzia”: partnership Fto-Nexi

Fto Confcommercio ha sottoscritto un accordo con la paytech Nexi per garantire alle agenzie di viaggi un nuovo servizio – “Incasso Senza Pensieri Agenzia” – che possa migliorare la qualità e la sicurezza delle transazioni online abbinate alle prenotazioni di viaggio.

Basato sulla piattaforma XPay di Nexi, il servizio assicura l’identificazione online dei contraenti e mette in trasparenza le clausole contrattuali, riducendo di conseguenza le dispute, prevenendo malintesi, errori e comportamenti opportunistici sia nel caso di prenotazioni gestite direttamente dall’agenzia, sia tramite sito, telefono, email, sms e WhatsApp.

«La partnership con Nexi ha un valore strategico straordinario per Fto e per il settore del turismo organizzato. Abbiamo pensato e realizzato una soluzione di pagamento personalizzata – dichiara Gabriele Milani, direttore nazionale di Fto – Le agenzie potranno accettare, senza pensieri, le molteplici tipologie di pagamento esistenti e con il sistema del pay-by-link facilitare in sicurezza i pagamenti a distanza; inoltre potranno gestire in modo automatizzato l’incasso degli acconti e del saldo e fornire al viaggiatore un’esperienza di acquisto appagante e fruibile in qualsiasi momento della giornata. La vendita di un viaggio comporta per i nostri operatori diverse criticità legate alle frodi, alle contestazioni e al mancato saldo delle pratiche ed è quindi necessario offrire sistemi di pagamento sicuri ed efficienti».

«Con questo servizio mettiamo a disposizione delle oltre 8mila adv presenti in Italia un’offerta di accettazione dei pagamenti digitali completa e sicura – afferma Dirk Pinamonti, head of ecommerce di Nexi – È una testimonianza concreta di come i pagamenti digitali possano essere sfruttati anche per ottimizzare il proprio business».