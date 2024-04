Incendi a Rodi: vacanze gratis per i turisti evacuati, ma solo in bassa stagione

Venticinquemila voucher elettronici disponibili per una vacanza gratis a Rodi. È il Rodos Pass, il provvedimento dal valore di 4 milioni di euro, annunciato dal ministero del Turismo greco a favore dei turisti evacuati in seguito agli incendi dello scorso luglio sull’isola, a due condizioni: il voucher vale solo in bassa stagione e riguarda solo chi alloggiava in hotel e non in Airbnb. Circa 5.000 persone hanno già presentato domanda.

Chi lo desidera, quindi, avrà diritto a un voucher del valore di 300 euro, per un soggiorno in camera doppia in un hotel a tre stelle, e di 500 euro in uno a cinque stelle. I beneficiari, potranno prenotare la vacanza in primavera fino al 31 maggio o in autunno tra il 1° ottobre e il 15 novembre.

«Dal 10 aprile – ha spiegato il ministro del turismo ellenico, Myron Flouris – i cittadini di tutte le nazionalità che hanno soggiornato negli alberghi evacuati durante gli incendi boschivi a Rodi nel luglio 2023 – oltre 20.000 persone erano state evacuate dall’isola, in gran parte turisti provenienti dal Regno Unito – possono ottenere un’assistenza finanziaria. È stato un processo molto complicato, anche perché siamo il primo Paese al mondo a farlo».

«Chiunque si trovasse nelle aree colpite dagli incendi è idoneo», ha spiegato Yannis Papavasiliou, segretario sindacale degli albergatori dell’isola.

Il risarcimento, dunque, può essere utilizzato per un nuovo soggiorno a Rodi, ma non in alta stagione, giugno-settembre). Mediante la piattaforma Rodos Week, creata dal ministero, le persone interessate, contattate dagli operatori turistici, potranno registrarsi per ottenere un bonus per sette giorni (e sei notti) consecutivi in un hotel della stessa categoria e in una tipologia di camera equivalente a quella in cui alloggiavano.