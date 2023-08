Incendi in Sardegna, chiuso e poi riaperto l’aeroporto di Olbia

Continua l’estate tormentata del traffico aereo nelle isole. Ieri in Sardegna l’aeroporto di Olbia Costa Smeralda è stato chiuso e riaperto nel giro di poche ore per un incendio. Le fiamme erano divampate nella vicina località di Enas, mandando in fumo circa 8 ettari. In Sicilia, lo scalo di Catania ha funzionato a scartamento ridotto per tre settimane causa incendio, poi ha chiuso per l’eruzione dell’Etna, mentre quelli di Palermo e Trapani erano stati off limits per alcune ore, sempre per i roghi.

Tre ieri i voli dirottati sul Riviera del Corallo di Alghero, mentre un Canadair e due elicotteri domavano l’incendio. Chiuso anche lo svincolo stradale per Olbia sulla circonvallazione della 131 nei pressi di Sa Corroncedda, a causa di un altro rogo. Le fiamme si stavano avvicinando pericolosamente alle abitazioni della frazione di Berchideddu, ma sono state domate e non c’è stata la necessità di far evacuare nessuno.

I vigili del fuoco hanno comunque proseguito con le operazioni di bonifica dell’area interessata dall’incendio, circa 1000 mq all’inizio del paese sulla strada principale.